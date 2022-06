L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va obrir ahir el termini per demanar l’ajuda per poder pagar el lloguer o la cessió d’un habitatge a Sant Feliu de Guíxols. Qui ho vulgui pot sol·licitar la subvenció des d’ara fins el proper 15 de juliol. Es tracta d’una subvenció del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana que es tramita a través de l’Oficina d’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols. La de Sant Feliu és, juntament amb Palafrugell, les dues úniques oficines locals que hi ha al Baix Empordà per demanar aquest ajut, fet que obliga als ciutadans d’altres pobles a demanar-la a través del Consell Comarcal del Baix Empordà a la Bisbal d’Empordà. Cal recordar que es tracta d’unes subvencions subjectes a concurrència competitiva.