La Bisbal d’Empordà pren mesures contra el mosquit Tigre

La Bisbal pren mesures contra el mosquit Tigre, amb la instal·lació d’una trampa als jardins de Torre Maria. I és que segons un estudi fet pel projecte Mosquito Alert a través d’un gràfic (adjunt en aquesta pàgina) s’informa que l’any passat, quan va arrencar el projecte, el dia on hi va haver més insectes capturats a la trampa va ser el 4 d’octubre amb més de mig centenar. Pel que fa a la resta de dies no s’exposa un nombre regular de mosquits captats, tant hi ha dies que si van trobar 8 mosquits com altres que ho van fer amb 23 mosquits, però sí que el que crida més l’atenció és que de l’agost a finals d’octubre de 2021 va ser quan hi va haver més afluència d’aquests insectes a la zona de la Bisbal de l’Empordà.

L’any passat, el 2021, es va iniciar una col·laboració entre l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) per fer un seguiment del mosquit tigre durant un any a la capital del Baix Empordà, i durant el 2022 han decidit repetir l’experiència viscuda per combatre’l.

Aquest any,el projecte Mosquito Alert, coordinat per CEAB, també ha comptat amb l’Ajuntament perquè, segons confessa Frederic Bartumeus, codirector de la iniciativa, la comarca del Baix Empordà era «una zona poc coberta, era una zona que teníem allà al mig i un punt estratègic per nosaltres, és també una zona important com a densitat d’informació». Així s’ha instal·lat una trampa als Jardins de la Torre Maria on hi ha algunes delegacions municipals, i on l’organització va cada setmana a recollir les mostres que s’hi han quedat atrapades. D’aquesta manera «ajudem a eliminar les molèsties i nosaltres podem treure informació», conclou. Jordi Vicens de l’Àrea de Medi Ambient, aclareix que «van ser ells que es van presentar i vam arribar a un acord perquè poguessin instal·lar la trampa», a més, afegeix que «sempre està en funcionament».

Mosquito Alert utilitza dues eines per identificar els insectes; la primera i més tradicional és instal·lant trampes a zones cedides pels ajuntaments. La segona es tracta d’una aplicació de mòbil que ajuda a tenir una informació «fina» en l’espai i el temps amb la col·laboració ciutadana, afirma Bartumeus. Amb aquesta segona eina pot participar-hi tothom qui disposi d’un dispositiu digital i hagi observat un mosquit tigre al seu voltant, només cal que faci una foto a l’animal en qüestió i la pengi a la mateixa aplicació. Darrere d’aquesta aplicació hi treballa un equip d’un laboratori entomològic digital que el que fa és validar aquestes fotos i proporcionar un feedback al ciutadà responen si es tracta d’un mosquit tigre, un mosquit tradicional o cap d’aquests. La finalitat del projecte és buscar si són mosquits invasors i transmissors de malalties per poder informar millor a la ciutadania, explicar el risc real d’aquestes, poder fer un mapa de la zona, o fins i tot estudiar qüestions sobre el canvi climàtic, declara el codirector del projecte. A més, afegeix, que un cop aquestes dades són validades pel laboratori entomològic digital, es converteixen en dades públiques, i, per tant, «els ajuntaments petits poden utilitzar la informació per ajustar algun tractament» si s’escau, afirmació que Vicens corrobora, de «tant en tant em van passant informació».

Aquest projecte va arrencar amb un pilot a les escoles de Girona l’any 2013, i es va posar en marxa l’any 2014 a Blanes amb l’objectiu de detectar el mosquit tigre i darrerament l’insecte tradicional. Bartumeus declara que ha estat un «creixement a poc a poc en base del finançament» però «sempre molt vinculats a Girona», encara que «els treballs d’anys anteriors ens han donat visibilitat i Europa s’ha interessat, per exemple Itàlia, Hongria o Holanda» apunta.

El codirector del projecte explica que durant aquests anys a la província de Girona s’hi han instal·lat 25 trampes i remarca que sempre s’ha fet amb un previ contacte amb l’ajuntament fent que estiguin situades sempre en espais públics, com s’ha fet a la Bisbal d’Empordà.