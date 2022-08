L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) té a disposició 47 habitatges d'ús social cedits per petits propietaris que els tenien buits. L'objectiu és que les famílies del municipi puguin disposar d'un pis de lloguer a un preu assequible. Per això, una de les condicions per incorporar-lo és que la quota d'arrendament estigui almenys un 20% per sota del preu de mercat i que no suposi més del 30% dels ingressos familiars. A més, els propietaris que cedeixen els pisos es podran beneficiar d'un descompte del 95% de l'IBI. També se'ls proporciona una assegurança multirisc de la llar, cobertura per garantir la defensa jurídica en cas d'anar a judici per impagament, o un seguiment per part de l'Oficina Local d'Habitatge. La tècnica d'Habitatge, Núria Solé, remarca la importància de cedir aquests habitatges i des de l'Ajuntament consideren que els avantatges que s'ofereixen ho incentivaran.