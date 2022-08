L’Associació de Veïns del Paratge de Sant Pol i S’Agaró denuncia «deixadesa» i «manca de manteniment» en diferents punts del veïnat. Els associats es va reunir ahir amb els alcaldes de Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro per denunciar aquestes mancances així com per reclamar les inversions necessàries per a posar remei a aquests fets. El president de l’Associació de Veïns del Paratge de Sant Pol i s’Agaró, Angel Norte, explica que en els darrers mesos s’han multiplicat els episodis d’incivisme i brutícia: «El servei de neteja és caòtic a Sant Feliu. És cert que han millorat algunes coses, però hi ha poca inversió i ens van dir que ens presentarien un projecte de reordenació, però no hi ha hagut cap projecte. Hi ha molta feina a fer. Molta gent ven la qualitat de s’Agaró, però al passeig hi ha fustes fetes malbé, brutícia i espais deixats», expressa Norte. Des de l’Associació de veïns subratllen que «hi ha molta afluència de gent i molta construcció nova i cal preveure que sigui sostenible». Els veïns també destaquen problemes de seguretat i robatoris.

«S’ha de tenir un projecte i un model concret del paratge, cada vegada hi ve a viure més gent però cal inversió. No s’ha d’improvisar... La gent té bona voluntat, però s’ha de traduir amb inversió», subratlla Norte. Els veïns van traslladar a ambdós alcaldes de municipis baix-empordanesos les mancances que han identificat en diversos punts. Entre les més preocupants insisteixen que hi ha un problema d’inundabilitat al carrer Verbania amb l’avinguda s’Agaró que, segons indiquen els veïns, queda inundat cada vegada que plou amb intensitat perquè es col·lapsa el sistema de clavegueram. Finalment, els veïns van reclamar als alcaldes que s’executin els projectes que es posen al damunt de la taula: «Ja n’hi ha prou de posar pedaços. Som els que paguem l’IBI més elevat i estem parlant d’uns 1.500 habitatges. Per tant, que es tingui en compte», conclou Norte.