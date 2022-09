Un matrimoni de Palamós perd el pis i malviu en una furgoneta amb vistes al camp de futbol

Magda Malonda (58 anys) i José Cuasch (72) viuen, des del passat 18 de juny, en una furgoneta aparcada darrera el camp de futbol de Palamós arran de la precarietat econòmica a la que s’han vist evocats.

Aquest matrimoni de Palamós va perdre el pis de lloguer on residien després de l’impacte de la covid-19. La pandèmia va fer que haguessin d’escollir entre pagar el lloguer o la cistella de la compra, però la tria va ser clara. Més tard, els hi van llogar una habitació d’un pis de manera il·legal, on confessen que pagaven 400 euros, però «va venir l’estiu, el propietari volia llogar-lo per aquesta època i ens va fer fora».

Després d’això, no van tenir més remei que traslladar-se a viure la seva furgoneta. Mentrestant, han demanat tota classe d’ajudes: han trucat a la porta dels Serveis Socials, la Creu Roja o l’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Palamós, però lamenten que tothom els diu el mateix: que «no tenen res per nosaltres». Tot i això, no hi estan d’acord, perquè asseguren que coneixen casos en els quals se’ls han facilitat pisos d’emergència.

Magda Malonda va perdre la feina, també amb la covid-19, és diabètica i té bronquitis asmàtica. Però a la furgoneta no hi tenen bateria ni corrent i cada dia ha de desplaçar-se als bars del voltant perquè li guardin la insulina que s’ha d’injectar. Per la seva banda, José Cuasch va patir un ictus l’any 2014, raó que lamenta que tampoc l’ ha ajudat a trobar pis.

Hi ha molts més problemes, com ara que les necessitats higièniques són difícils de gestionar. «No podem anar al lavabo ni tampoc ens podem dutxar». Per a poder-se rentar, confessen que han de fer-ho a la platja. «Ens arrisquem a que ens posin una multa perquè no es pot fer servir sabó a la platja». Per cuinar, el mateix, «mengem coses fredes» perquè no poden escalfar-se els àpats.

Desesperats busquen la manera d’aconseguir una habitació on poder-se instal·lar, fins i tot, llancen una oferta a l’aire: «si alguna persona està sola i té una habitació, la podem ajudar a canvi d’una habitació», però detallen que no poden pagar més de 500 euros mensuals.

Des dels Serveis Socials de Palamós confirmen que no hi ha pisos disponibles per a poder-los facilitar al matrimoni, i els que estan disponibles tenen un preu elevat, ja que argumenten que es tracta d’un municipi turístic i això fa que els preus pugin. Tot i això, assenyalen que tenen dos immobles d’emergència, ocupats per «casos més greus».