l’acte institucional a can bech. Més de 300 persones es van reunir ahir al matí als jardins de Can Bech, a Palafrugell, per celebrar la Diada Nacional a la ciutat. L’acte va començar amb una actuació castellera dels Marrecs de Salt, i seguidament l’alcalde va fer un parlament. A continuació, es va hissar la Senyera i finalment la Coral Nit de Juny va fer una petita actuació.