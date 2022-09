Gairebé 600 voluntaris van participar dissabte al matí en l’acció «Netegem la Mediterrània» al litoral de Palafrugell en una acció impulsada per We Care i l’ajuntament de Palafrugell amb el suport de diferents entitats. En total es van retirar 183 quilos de deixalles. La neteja volia mostrar la quantitat de residus diferents que es troben a la costa de Palafrugell i com afecten les accions de l’ésser humà a la natura.

Els voluntaris es van repartir per les platges de Calella i Llafranc, però també gent que va buscar restes amb caiac i paddlesurf, així com diverso submarinistes. We Care està impulsada per Mònica Navarro -nomenada una de les persones més influents en el futur de l’alimentació a Espanya- qui va créixer entre Tamariu i Calella de Palafrugell, i la seva filla, la jove activista de 15 anys Olivia Mandle, Embaixadora del Pacte Climàtic per la Comissió Europea. Mandle va idear el «Jelly Cleaner», una eina que qualsevol es pot fabricar a casa i que ajuda a netejar microplàstics de la superfície del mar. En un altre punt del litoral, en aquest cas a l’Escala, socis i usuaris del Club Nàutic van dur a terme una neteja de la costa i en la qual van recollir 40 quilos de residus.