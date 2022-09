La cooperativa Sostre Cívic, en col·laboració amb l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han impulsat un projecte d'habitatge cooperatiu pioner per a joves menors de 35 anys. La iniciativa ha recuperat un edifici, que estava en mans d'una entitat bancària, en desús dotant-lo de 14 habitatges i espais comunitaris, rehabilitats en clau de sostenibilitat per afavorir l'autoconsum i aprofitar l'energia produïda. Els habitatges es gestionen sota el model cooperatiu en cessió d’ús: un sistema a cavall entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l’immoble pertany a la cooperativa, i on les veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d'un dret d'ús indefinit.

Això permet que tinguin un preu "assequible", que se situa entre els 280 i els 400 euros, amb una aportació inicial retornable parcialment per part dels socis de 5.500 euros. A més, quatre dels 14 pisos estan destinats a persones amb ingressos inferiors, amb quotes i una aportació inicial més baixa.