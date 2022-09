L’Ajuntament de Palamós tancarà aquesta setmana l’adquisició d’un pis al barri Vell, que es destinarà a casos d’emergència habitacional o situacions de risc d’exclusió social. Amb aquest ja seran tres els pisos de propietat municipal, amb aquesta finalitat, a més d’un quart que està cedit en conveni per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El pis que ara es compra, situat al barri vell de Palamós, té una superfície útil de 41,28 metres quadrats i compta amb dues habitacions, sala d’estar, cuina i bany.

Una vegada es firmi la compra davant notari, s’iniciaran les tasques de condicionament i d’instal·lació de l’equipament i mobiliari necessari, amb l’objectiu de poder-ne disposar el més aviat possible. La compra d’aquest habitatge és possible gràcies als seus propietaris, qui van prioritzar oferir-lo a l’Ajuntament de Palamós per a destinar-lo únicament a usos socials.

Una part de l’import de l’adquisició d’aquest tercer pis, ha estat subvencionada per la Diputació de Girona, en el marc de la Convocatòria 2022 d’ajudes als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és seguir treballant per trobar oportunitats d’habitatges que puguin donar sortida, d’una banda, a les emergències sobrevingudes de famílies del municipi, o també per a situacions de risc d’exclusió social. Maria Puig, regidora de l’equip de govern d’ERC, va recordar en declaracions a l’emissora local, Ràdio Palamós, que aquests pisos sempre són una solució pont: «L’ús d’aquests recursos també està pensat amb un acompanyament no només d’atendre la situació d’aquell moment, sinó també per trobar-ne una de millor i estable. Per això sempre es treballa amb Serveis Socials».

L’Ajuntament també ha aprovat una modificació de crèdit per disposar dels diners per comprar un cinquè pis. Aquest està situat a la zona de l’Hospital i l’Ajuntament farà oferta a través del dret de tempteig i retracte.