La Comissió d'Acció Climàtica (CAC) ha aprovat una proposta de resolució per preservar el patrimoni històric i natural de Ràdio Liberty i convertir l'espai en un memorial sobre la Guerra Freda pel paper que hi va jugar. La resolució presentada pel PSC s'ha votat aquest dimecres a la tarda, i s'ha tirat endavant amb quinze vots a favor i un en contra. El Parlament insta ara a l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Pals (Baix Empordà) a impulsar aquest projecte per impedir-ne el deteriorament. A més, demanen que s'elabori un pla de manteniment. El Cercle Català d'Història i Salvem la Platja de Pals celebren haver aconseguit «aturar-ne la demolició» i asseguren que no s'aturaran «fins a aconseguir el memorial de la Guerra Freda».

La diputada del PSC, Silvia Paneque, ha portat aquest dimecres la proposta de resolució a la Comissió d'Acció Climàtica, que l'ha aprovada amb el vot favorable de totes les formacions menys del diputat de VOX. Paneque subratlla, sobre Ràdio Liberty, que «és una obvietat que el conjunt de les administracions haurien hagut de fer molt més per no arribar a l'estat d'abandó que ens trobem avui», però afegeix que «el passat és passat» i que ara cal treballar per tirar endavant el projecte. En concret, la proposta demana preservar de qualsevol enderroc el valor patrimonial del jaciment arqueològic i Ràdio Liberty, i que el conjunt de les administracions acordin els pròxims mesos un avantprojecte pactat de recuperació de la vila marinera de Pals i de Ràdio Liberty com a Memorial de la Guerra Freda. L'Estat ho volia enderrocar A la sessió de la Comissió d'Acció Climàtica d'aquest dimecres, hi van assistir també diferents representants de Salvem la Platja de Pals i el Cercle Català d'Història, les entitats que més han lluitat per la preservació dels valors històrics, arqueològics i naturals de Ràdio Liberty. Ambdós celebren aquest pas, després que l'Estat tingués intenció de tirar a terra el que queda d'aquesta emissora, que va utilitzar el govern americà durant la Guerra Freda i va quedar en desús fa poc més de mig segle. L'Estat al·legava, sense tenir en compte el valor patrimonial, que s'havien d'eliminar les edificacions de zones costaneres i proposava que el museu es fes en un altre espai. Després de l'aprovació de la proposta de resolució, Salvem la Platja de Pals, celebren que «finalment el Parlament hagi fet aquest pas endavant per la recuperació dels hàbitats protegits i edificacions dins Ràdio Liberty», recentment declarat pel Consell Comarcal Bé d'Interès Cultural Local (BCIL). Per la seva banda, el president del Cercle Català d'Història, Joaquim Ullan, destaca la tasca duta a terme des de l'entitat el 2011, quan es va descobrir el jaciment arqueològic de la vila marinera de Pals -adjacent a la Torre Mora-, a l'interior de Ràdio Liberty, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). I demanen que les administracions «aprofitin aquesta oportunitat» per dotar de pressupost el futur centre d'interpretació i memorial de la Guerra Freda i «també amb fons europeus Next Generation, que concorden perfectament en els eixos i les directrius pels quals es van crear». També volen que s'arribi a un acord «com més aviat millor», per elaborar l'avantprojecte i un pla de manteniment, «i que es faci en tot moment en coordinació amb el territori i les diferents administracions». Amb tot, les dues entitats recorden l'interès ambiental de l'entorn d'aquestes antigues instal·lacions de Ràdio Liberty, que descriuen com un dels «darrers trams a primera línia de mar a la Costa Brava de grans dimensions sense urbanitzar», inclòs dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. A més, l'espai forma part de la Xarxa Natura 2000, que figura a la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) i Zona d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA).