L’àrea de Participació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha obert el termini per presentar candidatures al guardó per nomenar els nous bisbalencs de l’any 2022. Tot plegat es tracta d’un procés de participació ciutadana en què les persones empadronades al municipi poden escollir qui mereix el guardó simbòlic. Es tracta d’un reconeixement honorífic de votació completament popular que té per objectiu reconèixer públicament una persona que aquest 2022 hagi destacat per algun acte concret o per un fet extraordinari en l’àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic.

«El guardó permetrà seguir implementant i dinamitzant la participació ciutadana i, a la vegada, serà un reconeixement a bisbalencs i bisbalenques que hagin destacat per algun acte o tasca concreta durant aquest any», explica el regidor de Participació, Carles Puig. «És un guardó honorífic d’elecció estrictament popular, per seguir apoderant la ciutadania», afegeix Puig. Tothom pot proposar candidatures i totes les propostes hauran de presentar-se acompanyades del nom de la persona proposada i un breu argument explicatiu, acompanyat de dades de contacte de la persona que presenta la candidatura. Les propostes hauran de ser presentades en línia i el termini finalitza el 28 de desembre. Cada persona podrà votar una única candidatura.