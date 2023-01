A les cinc de la tarda es va iniciar la cavalcada pels carrers més cèntrics de Palafrugell, on el punt de sortida va ser la plaça del Sol, i seguidament es va desfilar pels carrers Torres i Jonama i Pi i Margall, fins a l’arribada a la plaça de l’Ermengarda. A la plaça de Can Mario es va dur a terme un espectacle d’animació on també es va repartir xocolata desfeta per a tots els nens i nenes.