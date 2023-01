La Generalitat i els ajuntaments que formen part del consorci de Solius no es posen d'acord sobre qui ha d'assumir els costos de clausura de l'abocador. El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, afirma que això correspon a la mancomunitat, carrega contra la gestió de tots aquests anys i subratlla que, "per responsabilitat", s'haurien d'haver reservat diners per fer-hi front. Tot i això, com que l'ARC forma part del consorci, Peraire diu que no deixaran sols els ajuntaments i els ajudaran a buscar finançament. El consorci, per part seva, critica que la clausura es faci "sense marge de maniobra" i recorda que, a més dels cinc ajuntaments que l'integren, hi ha una quinzena de municipis més que aboquen a Solius.