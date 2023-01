L'Estat ha concedit 1.083.755,20 euros a l'Ajuntament de Palafrugell per implementar una estratègia de posicionament de la zona comercial i turística del municipi. El Ministeri ha publicat la proposta de resolució definitiva de la segona convocatòria d'ajudes incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència al sector comercial per modernitzar mercats i zones turístiques . A Catalunya, s'han concedit a un total de nou projectes per valor de 9,8 milions d'euros. Seran per a cinc projectes de mercats urbans sostenibles, tres per a mercats rurals sostenibles i el de Palafrugell, que s'emmarca en una zona d'afluència turística.

El projecte preveu un seguit d'actuacions dirigides a millorar l'entorn urbà de la zona amb major concentració comercial i turística del municipi donant-li "valor afegir". En concret, s'hi preveuen panells informatius digitals, millores vials, publicitat i actuacions destinades a una millor gestió dels residus. En definitiva, mesures per fer més "atractiva" i "millorar" l'experiència comercial dels turistes, així com la competitivitat dels negocis.