Les entitats culturals de l'Estartit denuncien que estan al límit de desaparèixer pel fet de no cobrar la totalitat de les subvencions pressupostades el 2022. Habitualment es cobraven sempre a finals d'estiu, però aquest any no va ser així segons apunten les entitats en un comunicat. Durant la tardor van rebre una part dels diners i a finals d'any havien de liquidar la resta. Però pràcticament dos mesos després encara no han rebut els diners. Diversos col·lectius ja han anunciat que deixaran de fer les activitats que organitzaven fins ara perquè no poden assumir les despeses. A més, l'associació de la cavalcada de Reis fa un any que no paga el lloguer del local on guarden les carrosses.

El 2023 es presenta com un any buit per a les associacions i entitats de l'Estartit, ja que moltes d'elles no podran tirar endavant les activitats que organitzaven habitualment per la falta de diners. Les entitats van sol·licitar una subvenció a l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit, tal com feien cada any. Habitualment aquestes ajudes es liquidaven a finals d'estiu i això permetia que les organitzacions poguessin anar fent les activitats programades.

Aquest any, però, no es va cobrar res. Després de posar-se en contacte amb la vocal de cultura, el president i el secretari de l'EMD, a finals d'octubre algunes d'elles van cobrar la meitat dels diners. Setmanes més tard, la resta van rebre una part de les ajudes. A més, les entitats denuncien pressions i amenaces per part del secretari de l'EMD a l'hora de seguir fent "soroll" per la manca de cobrament de les ajudes. En un comunicat, les associacions municipals asseguren que el secretari els va "avisar" que no els donarien més subvencions si tornaven a queixar-se de retards en els pagaments.

A finals d'any es va prometre que quan justifiquessin totes les despeses del 2022 se'ls abonaria tot el que quedava pendent. Mentrestant, algunes associacions ja van avisar que no podrien assumir les despeses que representava avançar tots els diners, i per això han deixat d'organitzar algunes activitats.

Malgrat tot, aquelles que han pogut justificar les despeses del 2022, encara no han cobrat res. Asseguren que des de l'EMD els han demanat més papers i documentació que fins ara mai havien necessitat per justificar les ajudes públiques. Una de les associacions ha demanat una reunió amb els responsables de l'EMD de l'Estartit, però els han dit que no.

Les carrosses, en perill

Això ha fet que algunes organitzacions hagin anunciat que deixaran de fer les activitats que feien fins ara. L'associació Pirats de les Medes ja no ha participat en el carnestoltes infantil i la coral feminista MankiBand ha anunciat que no farà la caminada lila en motiu del Dia de la Dona. Altres col·lectius han reduït al mínim les compres que fan de material perquè encara no saben si podran pagar els rebuts o no.

Segons les associacions, però, el cas més greu és l'entitat que s'encarrega de la cavalcada de Reis al poble. Fins ara tenia un local on guardava les carrosses i va abonar el lloguer fins al primer trimestre del 2022. En aquell moment, segons les associacions, l'EMD va anunciar que s'encarregaria de pagar el lloguer directament, però des d'aleshores no s'ha pagat cap quota. Això fa perillar la continuïtat del contracte i l'associació tem que les carrosses quedin al carrer.

Per aquests motius, les entitats demanen transparència als responsables de l'EMD i exigeixen cobrar les ajudes municipals, tal com es feia fins ara.