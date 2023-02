Inclusió és un concepte molt important perquè significa una actitud o tendència de voler integrar a totes les persones en la societat perquè tothom, sense cap mena d’exclusió pugui participar i contribuir en allò que desitja. Al Baix Empordà fa poc temps han fet un pas més perquè persones amb discapacitat intel·lectual gaudeixin d’oportunitats a l’abast de tothom com pot ser jugar a bàsquet i formar un equip.

L’objectiu del Club Esportiu Palamós és clara: millorar les condicions de vida de les persones que formen part d’aquests grups, i oferir-los les mateixes oportunitats perquè s’enriqueixin, creixin i aprenguin mútuament i no percebin la diversitat com una dificultat o una problemàtica. Les parts implicades posen a l’abast d’aquest col·lectiu l’adquisició de valors molt útils com poden ser el respecte, el treball en equip, l’empatia i l’esforç.

El Club Esportiu Palamós ha posat en marxa aquesta temporada un projecte d’esport inclusiu. Es tracta de «Somnis», un grup de persones amb discapacitat intel·lectual que, un dia a la setmana, es reuneixen al Pavelló Municipal per fer una iniciació a la pràctica del bàsquet. El grup està dirigit per la Cari Nicolás, tècnica del club i una institució del bàsquet a Palamós amb una llarga trajectòria en el món de la cistella i que ara posa la seva experiència al servei d’una tasca que ajunta esport i compromís social.

40 anys al món del bàsquet

Cari Nicolás amb més de 40 anys de dedicació al bàsquet de Palamós i premiada l’any 2020 amb la Medalla de l’Esport de la Generalitat a les comarques de Girona, comenta que «la idea de crear l’equip Somnis va sorgir d’unes converses amb la Pilar Arxé i el president del CE Palamós, Joan Antoni López, uns dies abans de la presentació dels equips del club. El president em va preguntar si voldria ser la tècnica de l’equip i la meva resposta no va trigar ni un segon».

Segons Cari Nicolás, que al llarg de la seva extensa trajectòria ha entrenat a molts equips, sobretot d’infants, però també d’adults, aquest nou repte, «és diferent i em fa molta il·lusió». Nicolás afegeix que «prenent el nom de l’equip, per a mi és un somni fet realitat poder dirigir-lo». És més, Cari Nicolás és coneixedora de tot allò que envolta la relació amb persones amb discapacitat «perquè jo tinc una germana amb discapacitat i sempre m’havia fet gràcia el fet de poder entrenar a un equip com aquest».

El club va començar a treballar el projecte «Somnis» de la mà de Pilar Arxé, i ha trobat en l’Associació El Trampolí el company de viatge perfecte per portar-lo a terme. Una aposta del Club Esportiu Palamós i que totes les parts integrades saben que és una activitat que va més enllà de l’esport.

Inclusió social

El president del CE Palamós i la seva junta directiva, la Cari Nicolás, la Pilar Arxé, l’Associació El Trampolí són conscients que la pràctica esportiva pot esdevenir una eina realment útil per a fomentar la inclusió social d’aquestes persones en risc d’exclusió social i d’aquí aquesta oportunitat anomenada Somnis.

L’equip està format per nou persones i la cita és cada dimecres al matí al Pavelló Municipal. La seva orientadora, Cari Nicolás, assegura que arriben al pavelló «supercontents per fer les activitats, i la progressió des del primer dia fins avui ha estat espectacular. Tenim clar que no és un equip de supercampions, però, són molt macos, voluntariosos i agraïts». Com també passa en tots els equips del món, Nicolás explica que allò que s’esperen amb més ganes de l’entrenament «és el partidet final perquè s’ho passen genial».

«Un somriure d’orella a orella»

Amb Somnis, el Club Esportiu Palamós és la primera vegada que entra en el terreny del treball amb col·lectius amb discapacitat i aquest projecte a tota una veterana com la Cari Nicolás, que n’ha viscut de tots colors, la fa molt feliç. Segons ella, «el fet de treballar amb l’equip Somnis m’aporta molta felicitat perquè quan arribo al pavelló les cares d’il·lusió amb què em reben no té preu i m’omple molt».

En cada entrenament, qui aconsegueix arrancar un somriure a Cari Nicolás són Diego, René, Said, Josep, l’Adrià, Lisa, Teresa, Anna i el cuidador, Abdusito. De moment, només són entrenaments, però com apunta Nicolás, «potser sí que més endavant amb d’altres clubs de les comarques gironines s’organitzarà algun partit o trobada».

Per la seva banda, Joan Antoni López, president del Club Esportiu Palamós, explica el perquè d’aquest projecte: «sempre havíem tingut l’esperança de poder oferir la possibilitat a nens i nenes amb discapacitats de poder formar part d’un equip i com a president del club m’omple d’orgull». Segons Joan Antoni López, «el principal objectiu per a ells ha de ser que s’ho passin bé jugant a bàsquet i que aprenguin tota una sèrie de valors i competències».