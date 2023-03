El jutjat ha enviat a presó un delinqüent que va passejar-se pel mercat de la Bisbal d'Empordà exhibint una pistola falsa. L'home va explicar a un marxant que duia l'arma a la cintura perquè volia venjar-se d'algú altre, a qui estava buscant. El venedor va avisar la policia i, arran de l'avís, els agents van poder comprovar com l'arma era falsa. El sospitós, però, era un vell conegut de la policia, perquè acumula diversos antecedents per robatoris i per provocar aldarulls. De fet, últimament se'l buscava perquè tenia pendent una ordre de detenció i ingrés a presó. Aquest dimecres al vespre, finalment, la Policia Local de la Bisbal el va poder detenir a l'avinguda de les Voltes i ja es troba entre reixes.

Segons informa l'Ajuntament, l'episodi de la pistola simulada es remunta a principis de febrer. El dia 10, durant el mercat setmanal, la Policia Local va rebre l'avís d'un marxant, que els deia que un home havia anat a la seva parada portant una pistola a la cintura. El venedor va explicar als agents que l'individu li havia ensenyat l'arma, i que li havia dit que la portava a sobre perquè tenia intenció de venjar-se d'algú altre, a qui estava buscant. Arran del rebombori que va provocar això, el mateix individu que s'estava passejant amb la pistola va entrar a la comissaria de la Policia Local i va explicar que l'arma no era real. Quan la va treure, una agent li va arrabassar de les mans per evitar que la situació pogués anar a més. Es va acabar comprovant, però, que l'arma era una pistola d'Air Soft. L'individu, però, ja era un vell conegut de la policia. De fet, acumula diversos antecedents per robatoris, per provocar aldarulls i per atemptat contra agent de l'autoritat (perquè es resistia a què l'identifiquessin). Aquests últims dies, a més, tenia pendent una ordre de detenció i ingrés a presó. El delinqüent, que no responia els requeriments dels jutjats, es va escapolir de la Policia Local -que ja l'estava buscant- en diverses ocasions. Finalment, però, els agents l'han aconseguit arrestar. El van detenir aquest dimecres al vespre a l'avinguda de les Voltes. Ara, el delinqüent ja ha ingressat a presó.