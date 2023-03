Les entitats que van guanyar el concurs per gestionar els camps de boies a les platges de Llafranc, Tamariu, Canadell i Portbo-Calau -on hi ha un total de 914 boies- es queixen de «mala planificació» municipal pel que fa al compliment de la normativa. Després que el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Palafrugell, Jaume Palahí, alertés que els incompliments actuals de la normativa impedirien l’aprovació del Pla d’Usos per a instal·lar els camps de boies aquest estiu, ara els qui van guanyar la licitació indiquen que aquesta situació s’està produint «des de fa temps» i que «és impossible» revertir-la abans que comenci la temporada.

El president del Club Nàutic Tamariu -una de les empreses que va guanyar la licitació- Josep M. Sánchez, exposa que tampoc han vist l’informe de la Generalitat que alertaria d’aquests incompliments: «Només ens diuen que hi ha aquesta resolució i que no s’aprovarà el pla d’usos quan nosaltres ja tenim contractades la meitat de les boies i sense el pla d’usos no podem tenir el permís de Capitania Marítima per instal·lar els camps de boies. Estem parlant d’una inversió molt gran que ja està feta, això no es pot canviar d’un dia per l’altre». Sánchez afegeix que les problemàtiques són vàries i de diversa característica: per un costat, hi va haver una modificació de les delimitacions de l’espai on col·locar les boies i per l’altre hi hauria boies massa properes a praderies de posidònia.

Pel que fa als morts de formigó, Sánchez exposa que hi són «des de fa més de 30 anys» i caldria estudiar si és necessari moure’ls o si, per l’adaptació de l’entorn marí, caldria deixar-los com estan. «Si hi ha algun mort que estigui massa a prop de la posidònia, potser s’hauria de canviar. L’altre tema també és que es van definir unes àrees per posar les boies més petites, però, tot i això, Capitania Marítima va fer la concessió de deixar-nos posar-les com les teníem perquè quedaven mar endins», indica Sánchez.

El president del Club Nàutic subratlla que «nosaltres estaríem disposats a col·laborar des del primer moment, com no pot ser d’una altra manera, si cal canviar algun mort i només demanem que això es pugui programar de forma que no fem mal a l’equilibri ecològic que hi ha en aquests moments».

Els gestors dels camps de boies insisteixen a celebrar una reunió en què intervingui l’Ajuntament, Medi Ambient i ells mateixos per tal de «posar fil a l’agulla immediatament» i desencallar la situació perquè es pugui aprovar el Pla d’Usos: «Creiem que no s’hauria de muntar aquesta alarma social en un mes de març en què ja s’estan contractant boies. Això s’hauria d’haver fet a l’octubre. Lo ideal seria seure per saber quins són els canvis que s’han de fer i quin calendari d’aplicació poden tenir», conclou Sánchez.