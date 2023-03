La torre de defensa del Mas d’en Pinc, construïda el segle XVI, ha reobert les seves portes. L’espai podrà acollir visites els dies feiners de 09 a 13 hores. L’equipament, de titularitat municipal, ha estat sotmès al llarg del darrer mig any a diferents tasques d’arranjament, manteniment i condicionament impulsades per l’Ajuntament de Begur -amb el suport i col·laboració de la Diputació de Girona, que ha atorgat al consistori una subvenció per valor de 10.000 euros per tal de garantir-ne un estat òptim de conservació. Les obres han consistit en la instal·lació d’una escala vertical interior que dóna accés als diferents nivells de la torre (planta baixa, primer pis, segon pis i terrat), l’adequació d’un espai museístic amb plafons informatius, i l’habilitació d’un nou sistema elèctric per a la il·luminació i la sonoritat.

La torre d’en Mas d’en Pinc -que també forma part de la ruta de miradors de Begur- acull des d’aquest mes de març, i de forma permanent, l’exposició «Via fora! El perill del mar», dedicada a les torres de defensa i la pirateria. La mostra està comissionada per Carla Caner Faig, està dissenyada per l’empresa PublitesaComunicació, i està organitzada per l’Àrea de Medi Ambient del consistori; i compta amb el suport i la col·laboració de l’Arxiu Diocesà de Girona i l’Arxiu Municipal de Begur. Resultat d’un treball de màster El contingut de l’exposició ha estat elaborat per Carla Caner Faig en el marc d’un treball final de màster (TFM) universitari, que va consistir en la recerca i l’elaboració d’una mostra al voltant de les torres de defensa i la pirateria al mar Mediterrani.