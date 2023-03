Demanen la restitució del jardí del patí de l’escola de música de Sant Feliu de Guíxols

Un grup de professors i familiars de l’escola municipal de música de Sant Feliu de Guíxols ha iniciat una recollida de signatures per demanar que es restitueixi el jardí de l’equipament. Segons indiquen, en el marc de les obres per pavimentar la riera, es va realitzar un projecte per fer una nova entrada que connectés l’escola amb el nou carrer -que fins ara era la riera-. Fruit d’aquesta obra s’ha derruït el mur que hi havia i s’ha encimentat tot el que abans era un jardí per projectar-hi un nou amfiteatre de petites dimensions. Uns fets que, segons professors i familiars, s’han fet sense consultar-ho amb la comunitat educativa.

«El pati era la joia de la corona de l’escola. Era un pati verd, amb gespa, on sovint hi fèiem actuacions i concerts a la primavera. Era un lloc molt agradable. L’Ajuntament ha decidit que, per les obres de la riera, calia fer una entrada principal pel nou carrer. S’ha obert una tanca que hi havia, s’ha fet una rampa que baixa i que ocupa més de mig pati i ha quedat tot encimentat. No n’estàvem al cas, per això hem començat la recollida de signatures on demanem recuperar l’espai verd tal com estava», explica Josep Bagué, un dels professors de l’escola. El docent afegeix que «ara es volen fer unes grades i es vol tapar l’expedient. Però nosaltres volem que el pati torni a ser el que era».

Esquerra i els Comuns, ambdós a l’oposició, s’han fet ressò de la situació i afegeixen que s’ha actuat «a correcuita». «El projecte preveia una porta d’entrada amb una rampa d’accés al pati. Es va aprovar obrir el mur i fer un accés. Però on hi havia d’haver una rampa, ara hi ha escales, no hi ha mur i preveuen una tanca metàl·lica. L’Ajuntament ha anat fent modificacions sobre modificacions i plens d'urgència per aprovar-ho. El resultat final no és el que es va aprovar i l’escola s’ha quedat sense pati i sense jardí», exposa la portaveu republicana, Sílvia Romero.

La resposta de l’Ajuntament

El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, indica que es va parlar amb el director del centre i afegeix que el projecte no ha finalitzat: «L’obra no està acabada, no hi ha res definitiu. Ells han vist part de l’obra, això els ha alarmat. A més hi ha alguns partits que ho han mogut perquè som en les dates que som. Un cop l’obra estigui acabada, després veurem. Hi falta la part de seients perquè allò es converteixi en amfiteatre per usar l’espai com a auditori i falta la part d’enjardinament. Ara l’accés que s’utilitza és el carrer Campmany, que és estret i té trànsit. El nou accés millorarà la seguretat perquè no hi ha vehicles i té més espai. No s’ha fet res d’amagat, tothom ha tret precipitacions. Falta l’enjardinament».