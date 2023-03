La Generalitat ha confirmat la construcció d’un nou edifici per a l’institut-escola Vila-romà de Palamós. La construcció del nou edifici es podrà iniciar en un termini màxim d’uns dos anys, període en el qual la Generalitat redactarà el projecte, demanant la participació directa en l’aportació de propostes de tota la comunitat educativa, claustre, alumnat, veïns i ajuntament. El govern preveu aportar un pressupost superior als 2,6 milions d’euros per a la construcció d’aquest equipament, mentre que l’Ajuntament ja té enllestit el pla parcial amb la cessió 1.300 metres quadrats necessaris per a l’ampliació. Aquest anunci l’han fet aquest matí, coincidint amb la visita que els dos representants del departament d’Educació han dut a terme a diverses escoles públiques del municipi, acompanyats de la primera tinenta d’alcalde, Maria Puig, i de la regidora d’Ensenyament, Laura Lafarga. Des de l’Ajuntament subratllen que el nou equipament permetrà superar situacions de manca d’espais que s’han reivindicat des del Vila-romà.

Adequació provisional

Mentre no arribi el nou equipament, la Generalitat i l’Ajuntament han previst ampliar el nombre d’aules que té actualment l’edifici antic, i que en aquest cas seran destinades als alumnes de quart, complementant per al curs vinent, tot el cicle de secundària al centre. Les obres es faran durant l’estiu vinent, i afectaran l’espai que actualment ocupa l’antic gimnàs i el dipòsit de documentació de l’Arxiu Municipal, situats al costat de l’edifici escolar. Per fer-ho, la Generalitat destinarà un total de 116.000 euros.

L’Arxiu té la seva seu administrativa i de consulta a l’edifici de la Casa Montaner (parc dels Països Catalans) i el dipòsit de documentació és l’únic espai descentralitzat d’aquest servei. L’Ajuntament traslladarà tot el fons que conté, a una nova sala, que ja s’està habilitant en un annex de l’equipament municipal de la Nau dels 50 metres. Les noves aules del Vila-romà se situaran doncs en aquest espai alliberat (240 metres quadrats) annex a l’edifici de l’antiga escola que actualment ja acull les classes de primer a tercer d’ESO i les dependències de l’Aula d’Aprenentatge.

El departament d’Educació també ha anunciat que aquest any 2023 aportarà uns altres 399.707,92 per al manteniment i millores d’altres centres educatius públics de Palamós. Es tracta concretament de 102.750,30 euros que es destinaran al canvi de fusteria exterior i de proteccions solars de l’escola La Vila; i els 296.957,62 euros que aportarà enguany al centre d’educació especial Els Àngels, per al canvi del quadre general elèctric de l’escola (17.400,94 euros), i per a la instal·lació de nova fusteria exterior i proteccions solars d’aquest centre (279.556,68 euros).