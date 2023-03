La Policia Local de Palafrugell ha utilitzat el dron per detectar infraccions de trànsit en el marc d'una campanya de control de trànsit, que ha acabat amb 36 denúncies.

L'aparell ha detectat sobretot conductors que se saltaven semàfors o no respectaven senyals.

L'ús del dron s'ha realitzat en el marc d'una campanya de control de trànsit que s'ha fet la darrera setmana en el nucli de Palafrugell i que ha finalitzat amb la denúncia a diversos conductors que, amb el seu comportament, posaven en risc a persones o conductors. En total, la Policia Local ha aixecat 36 denúncies.

La visió aèria ha ajudat als agents de la Policia Local a detectar comportaments al voltant incorrectes i veure per exemple, la trajectòria dels vehicles.

Segons informa l'ajuntament, s'han detectat cotxes que se saltaven el semàfor situat abans de l’entrada al carrer Ample i també un elevat nombre de cotxes que a la sortida de la zona dels bombers, no respectaven el senyal de prohibició i accedien irregularment a la via.

Entre les 36 denúncies imposades per la Policia Local en aquesta campanya n'hi ha set per no respectar senyals de trànsit; quatre per saltar-se un semàfor en vermell, una per donar positiu en drogues; dues per alcoholèmies positives; nou denúncies per utilitzar dispositius mòbils i finalment, 13 per conduir sense portar el cinturó de seguretat

La Policia Local programa al llarg de l’any diverses campanyes de control sobre infraccions a les ordenances municipals, siguin de circulació o de civisme. També es fan campanyes de control de trànsit de diversa temàtica com seguretat dels vianants, velocitat, alcoholèmia i drogues, seguretat passiva, Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), entre altres.