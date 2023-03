Una veïna d'Ullà va localitzar dimecres un cadàver en avançat estat de descomposició en una barraca.

La dona feia dies que no veig l'home que l'habitava i es va acostar fins a la caseta.

En arribar-hi, es va trobar el gos de la raça rottweiler de la víctima i no va acabar entrant a dins. Davant dels fets, va alertar els Mossos d'Esquadra.

Això va succeir cap a dos quarts de cinc de la tarda i els Mossos de la comissaria Bisbal es van desplaçar fins allà. Els agents van confirmar que hi havia un cadàver en avançat estat de descomposició, tal com avança el PuntAvui.

La policia confirma que el cos no presentava signes de violència i, per tant, ara seran els forenses que hauran d'aclarir les causes de la mort. A més, l'hauran d'identificar i confirmar si és l'home que vivia en aquesta caseta ubicada al carrer Fondo d'Ullà.

Per poder fer aquesta tasca d'entrada s'extrauran empremtes dactilars però només ho podran fer d'una de les mans. El motiu és que l'altra hauria estat rosegada pel gos. Un fet que també hauria repetit l'animal amb una de les cames després d'estar més d'un mes amb el cadàver del seu amo.

Els Mossos de la seva banda, durant la inspecció de la casa van certificar que no hi havia cap mena de documentació. L'home l'havia perdut arran del temporal Gloria. D'altra banda, els veïns van explicar-los que el mort hauria de ser un rodamon que es deia Alfonso i vivia allà de feia temps.