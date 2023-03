Som Gent del Poble va presentar, el passat dissabte a l’auditori del Museu del Suro de Palafrugell, el seu alcaldable Isidre Tenas. Tot i el canvi d’alcaldable, Som Gent del Poble, manté la seva identitat, proclamant-se un «partit municipalista, obert a la participació ciutadana, compromès amb Catalunya, defensor dels trets diferencials i implicat en la preservació del territori».

Seguint amb la filosofia del partit, i el «Palafrugell, la nostra feina» Isidre Tenas va defensar el lema «Som equip, gestionem per fer poble», advocant «per què no hi ha d’haver un treball individual sinó un treball en equip amb ganes de tirar endavant».