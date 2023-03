Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Calonge i Sant Antoni han desmantellat un cultiu de marihuana en una casa de Calonge amb un accés ocult al soterrani.

Estava format per 852 plantes de marihuana que s'alimentaven d'aigua d'una piscina abandonada i al soterrani s'hi feia l'assecatge.

Els Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i la Policia a Local de Calonge i Sant Antoni han detingut els dos responsables del cultiu, que van fugir fins a la casa veïna en veure la policia. Els dos arrestats són dos homes de 25 i 36 anys a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, un delicte d’ocupació d’immobles i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

El cas es remunta a principis de febrer els agents van tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana dins una casa ubicada a la urbanització del Vescomtat de Cabanyes de Calonge. Els investigadors van constatar que es tractava d'una casa de quatre vents, d’una sola planta i amb jardí, comptava amb una nau propera aïllada i independent així com amb una piscina abandonada plena d’aigua de la qual en sortia una mànega dirigida fins a la nau.

Tanmateix, van comprovar amb la companyia elèctrica que a la casa hi havia la llum punxada, ja que hi havia l’escomesa de la llum connectada fraudulentament.

El 25 de març els Mossos i la Policia Local van fer l'entrada a la casa i van comptar també amb el suport d'efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona.

Al jardí dels veïns

En el moment de l’entrada a l’habitatge, dos homes van fugir corrents, però l’ampli dispositiu policial va permetre detenir-los poc després, dins el jardí d’una casa veïna de la mateixa urbanització. Van quedar detinguts com a responsables i cuidadors d’aquest cultiu.

A les diverses estances de l’habitatge principal i de l’annex, els policies van localitzar tot el material per tenir cura dels cultius de marihuana com ara bombetes, fertilitzant, ventiladors, aires condicionats, tubs d’extracció, testos, garrafes d’acceleradors, focus, refractors, tubs, bombes fumigadores, filtres i compressors d’aire, així com marihuana seca, una arma d’aire comprimit, perdigons i embolcalls d’haixix. En total van intervenir 852 plantes en un avançat estadi de creixement.

Accés ocult

Els agents van trobar una trapa a l’exterior tancada amb un cadenat que donava accés a un soterrani ocult d’uns setanta metres quadrats i on s’accedia a través d’una escala d’alumini. Aquesta zona estaria dedicada a assecar les plantes.

Els detinguts, a qui no els consten antecedents policials, van passar el dia 27 de març a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.