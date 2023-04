Santa Cristina aposta pel decreixement amb l’aprovació del nou POUM

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va aprovar en la darrera sessió ordinària el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Ho va fer amb 11 vots a favor (ERC, Junts, Guanyarem i PSC) i dues abstencions (Ciutadans i Josep Xifra). Es tracta d’una aposta municipal pel decreixement. En concret es desclassifiquen 198 hectàrees que en el POUM anterior havien de ser espais urbans i que ara continuaran sent espais agrícoles i forestals. Així doncs, s’eliminen 198 hectàrees de creixement urbanístic, incloent-hi alguna nova urbanització que ara queda esborrada del planejament.

Els estudis d’inundabilitat duts a terme han portat a l’Ajuntament a excloure l’espai conegut com «les Bernades» de la zona industrial

Els nous creixements queden limitats a 33 hectàrees, les quals envolten i consoliden el nucli urbà. S’aposta per concentrar el creixement en les construccions denses i pròpiament urbanes, que, segons el consistori, són les més sostenibles i de menor impacte en el medi. Al mateix temps, els estudis d’inundabilitat duts a terme han portat a l’Ajuntament a excloure l’espai conegut com «les Bernades» de la zona industrial. Així, aquest espai natural no serà transformat en un polígon empresarial. En el marc del POUM també cal destacar l’estudi paisatgístic del nou Parc Fluvial que envoltarà Santa Cristina pel sud seguint el riu Ridaura.

Catàleg de masies actualitzat

Amb l’aprovació del nou POUM també s’ha actualitzat el catàleg de masos i masies del municipi, que ascendeix a més d’un centenar. Distribuïdes per zones, n’hi ha 18 al Bell-lloch, Bufaganyes (5), Bujons (7), Malvet (5), Pedrera (5), Romanyà (19), Salom (32), Solius (19), Camps de Santa Maria (4) i al Vilar (3). Entre els més emblemàtics destaquen la casa-rectoria Bell-Lloc, annexionada a l’antiga església de Santa Maria de Bell-lloc o el Magatzem Manantial de Salenys que havia acollit la planta embotelladora de la característica aigua de la font de Salenys. El POUM insta a la seva restauració preservant els elements històrics del magatzem, així com dels edificis propers i històrics del municipi com el Baixador de la Font Picant o el Bar-Restaurant de la Font Picant que rememoren el passat del municipi.

Menys sòl urbanitzable

Des d’Esquerra Republicana s’han mostrat satisfets pel POUM aprovat i per la política de desurbanització que s’ha seguit al llarg del planejament. En un text difós a la seva pàgina web, exposen la seva alegria al respecte: «En definitiva estem veritablement contents de presentar un Pla d’Ordenació urbanística que no aposta pel creixement urbanístic sinó tot el contrari, que redueix la superfície de sòl que s’urbanitzarà, que preserva zones d’interès com les Barnades i que planifica un gran Parc públic pel gaudi dels seus habitants».

Des de Junts celebren que al sector Ridaura es prevegi la projecció d’un 35% d’urbanització d’habitatge protegit: «Ens hem reunit amb alguns propietaris perquè el desenvolupament d’aquest sector es faci com més aviat millor», exposava Jaume Quintana.

Finalment, des de Guanyem conclouen que «considerem que aquest POUM és de transició cap a aquest marc legal que es planteja diferent i que, possiblement, tindrà un enfoc més realista, sobretot pel que fa a activitats i usos en sòls no urbanitzables ja presents al territori. Entenem aquest POUM com una eina de transició».