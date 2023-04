Un mosso d'esquadra i dos policies locals que estaven fora de servei han frustrat un robatori en una casa de Santa Cristina d'Aro. Els tres policies es trobaven pels voltants de l'habitatge, situat a la urbanització Bell-lloch, quan un testimoni els va alertar que havia vist un home intentant forçar-ne la porta per esmunyir-se a l'interior. El caporal i els dos agents el van atrapar in fraganti i el van detenir. Però la cosa no es va acabar aquí. Perquè quan el van registrar, al seu damunt li van trobar divuit paperines de cocaïna i 2.000 euros en efectiu. I al cotxe amb què es movia, van trobar-hi diferents peces de roba, valorades en 385 euros, que s'havia endut de dos comerços de Platja d'Aro.

La detenció va passar aquest dissabte a la tarda. Cap a les cinc, un caporal dels mossos i dos policies locals de Sant Feliu de Guíxols i de Caldes de Montbui, tots tres fora de servei, van rebre l'avís que un home estava intentant robar en una casa de la urbanització de Santa Cristina d'Aro. Els tres policies, que es trobaven a prop de l'habitatge, van anar fins allà i van poder sorprendre el lladre quan forçava una de les portes de la casa. És un home de 40 anys que ja té antecedents per fets similars. Els tres policies el van detenir per robatori amb força. I poc després, a aquesta acusació també se li'n van sumar dues més per un delicte contra la salut pública i un delicte lleu de furt. Mentre escorcollaven el lladre, a la butxaca de la jaqueta, els policies li van trobar divuit paperines de cocaïna i 2.000 euros en efectiu. I quan van anar fins al cotxe amb què es movia, i que tenia aparcat a prop de la casa, a l'interior hi van localitzar peces de roba valorades en 385 euros, que el lladre s'havia endut de dues botigues de Platja d'Aro. A més, els agents també van comissar-li diferents eines, amb què suposadament cometia els robatoris. Entre aquestes, lots, guants, un tornavís, una navalla multiús, tisores, claus allen i pinces. El detingut va passar diumenge a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Ha quedat en llibertat provisional.