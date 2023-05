La segona edició del Menú de la Gamba de Palamós es posarà en marxa el 13 de maig i s'allargarà fins a l'11 de juny. Enguany hi participaran 13 restaurants certificats i identificats amb la Marca de Garantia Gamba de Palamós, que vetlla per la qualitat del producte. La gamba de Palamós serà la protagonista d'aquests menús, que inclouran com a mínim un entrant, primer plat, plat principal i postres.

Es tracta concretament dels restaurants palamosins: L’Arcada, Bell Port, La Cala Taverna, Can Blau, Can Quel, El Nàutic de Palamós, Kaos, hostal La Fosca, hotel i restaurant Trias; així com el Casamar (Llafranc), Es Portió de l’Hostalillo (Tamariu), La Jovita per l’Esteve JV (Calonge), i La Sala de l’Isaac (Llofriu). Actualment, hi ha un centenar d'establiments que s'han acreditat amb aquesta marca. Es tracta principalment de peixateries, però també barques d'arrossegament del port de Palamós, distribuïdors o restaurants.