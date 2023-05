Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una banda de traficants a Torroella de Montgrí i Platja d'Aro que exportava marihuana a Europa i es dedicava al cultiu d'aquesta droga.

Aquest dimecres passat, la policia va fer l'operatiu que va permetre la detenció de vuit membres del grup criminal. Avui han passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà, que ha decretat l’ingrés a presó per a quatre dels arrestats. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Durant el dispositiu policial, els Mossos de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van enxampar a un dels implicats a dins la finca de Torroella amb el cotxe carregat amb 74 quilos de marihuana envasats al buit i a punt de transportar.

En total en aquest operatiu policial van intervenir 3.000 plantes de marihuana, 88 quilos de marihuana seca i cabdells, tres quilos d’haixix, 7.055 euros en efectiu, dos cotxes i nombrós material pel cultiu òptim de la droga. També van confiscar quatre premses per fabricar haixix.

Els detinguts són ciutadans francesos: tres dones d’entre 34 i 59 anys i cinc homes d’entre 32 i 67 anys a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i de pertinença a grup criminal.

Aquesta operació policial que ha permès desmantellar aquesta banda neix d'una investigació prèvia. Però els Mossos el mes de maig van poder constatar i que en una masia aïllada de Torroella de Montgrí hi havia una plantació interior de marihuana amb un consum massa elevat de llum.

Arran d'això, el 10 de maig van escorcollar la finca -amb la participació d’efectius de la Unitat d’Investigació, de la Unitat de Seguretat Ciutadana, l 'ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona)- i la col·laboració de la Policia Local de Torroella de Montgrí. Aquí és on es van detenir més persones: dues dones i quatre homes com a responsables del cultiu i del tràfic de drogues.

A banda, a la masia hi van trobar 2.150 plantes de marihuana de diverses mides, 6 quilos de cabdells i 3,5 quilos de plaques de resina d’haixix, tot en capses de cartó dins un frigorífic.

Els Mossos aquí també van enxampar a un dels implicats en un cotxe carregat amb 74 quilos de marihuana envasats al buit i a punt de transportar i distribuir a Europa.

A la propietat es va localitzar una gran instal·lació amb els aparells de cultiu com transformadors, focus, fertilitzants, filtres de carbó, extractors i ventiladors. També es van trobar bàscules de precisió, termo segelladores, centrifugadores, i premses manuals.

Aquesta casa també tenia la llum punxada, ja que van la companyia elèctrica va constatar que hi havia defraudació de fluid elèctric, ja que hi havia l’escomesa de la llum connectada fraudulentament.

Cultiu amb LED's a Castell d'Aro

Durant la tarda, també van arrestar dos membres més d’aquest grup criminal a Castell d’Aro. Aquí, els Mossos van comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro. En aquest cas van escorcollar una casa on el grup criminal tenia altra plantació de marihuana a ple rendiment.

Els agents van desmantellar el cultiu de 850 plantes de marihuana distribuïdes a les diverses estances i tot el material necessari per al seu creixement. En aquesta plantació també hi havia defraudació de fluid elèctric i els Mossos van detenir un home i una dona de 37 i 32 anys respectivament.

Com a tret diferencial, en aquest cultiu es van localitzar estances perfectament muntades i que s'alimentava amb llums LED. Aquestes com ha explicat la policia suposen un estalvi d'energia i per tant, els delinqüents rendibilitzen la plantació. Segons els Mossos arriben a representar entre un 40% i un 50% d’estalvi d’energia, un 80% menys que les làmpades incandescents per produir la mateixa llum, i permeten més de quaranta mil hores de duració, així doncs els permetia rendibilitzar millor la plantació.