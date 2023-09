La segona edició del CaixaResearch Health Meeting va reunir ahir i dijous als Jardins de Cap Roig una quarantena d’investigadors d’Espanya i Portugal referents en els seus àmbits. Ha sigut una trobada multidisciplinària per compartir coneixements i generar debat sobre diverses qüestions que afecten el present i el futur de la recerca i la innovació en salut. Entre els assistents hi havia el director del Centre de Regulació Genòmica, Luis Serrano; la directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques, María A. Blasco, i el vicedirector de l’Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, Bruno Silva-Santos.

L’esdeveniment ha estat organitzat per la Fundació ”la Caixa” i té l’objectiu de crear un espai de debat i reflexió en què s’ha parlat de temes com el foment de la participació de la societat per maximitzar l’impacte de la recerca en salut o la importància d’impulsar la innovació i la transferència de resultats.