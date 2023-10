L’empordanesa Mooma, la primera empresa catalana en produir sidra, ha estat premiada amb tres guardons al prestigiós Saló Internacional de les Sidres de Gala (SISGA), que ha celebrat la seva tretzena edició entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre a Gijón (Astúries). Al concurs s’hi han presentat 287 sidres de 92 productors procedents de diversos països com ara Perú, Finlàndia i el Japó, entre d’altres. Es tracta de la xifra de participació més elevada des que va començar aquest esdeveniment, l’any 2011. Mooma ha estat guardonada en 3 de les 14 categories i en una d’elles, la que designa la millor sidra de pera, ha obtingut la distinció Premium, la més destacada de totes. En aquest apartat ha quedat per davant de les sidres Perry Plume de Letònia i Poiré Strohgüau 2022 sec Naturcidre Urs Renninger d’Alemanya. La Sidra Ancestral – Reserva familiar ha rebut la distinció de Plata en la categoria Millor sidra de Copa Brut, mentre que el Bronze en la categoria Millor Sidra de Copa Seca ha estat per a la Sidra de Poma, tots dos productes elaborats per la companyia catalana.

El SISGA, que ha tingut lloc durant quatre dies a les localitats de Gijón i Nava, està organitzat per la Fundació Asturies XXI i atorga quatre tipus de distincions per categoria. Or, Plata i Bronze en funció de la puntuació aconseguida per part del jurat i Premium, que designa la millor sidra de cada apartat. A part del concurs, de caràcter internacional, els assistents han gaudit de tallers, tasts i visites guiades sempre amb la sidra i els seus productes derivats (licors i aiguardent, entre d’altres) com a fil conductor.

Pau Frigola, director de Mooma, en fa una valoració molt positiva: “Estem molt contents amb aquests guardons. És la millor manera de reconèixer la nostra feina i les ganes de créixer i innovar que ens caracteritzen des que fa set anys vam iniciar aquest projecte. Des del 2016 fins ara no hem parat de crear novetats i pensar nous sabors. La nostra voluntat és la de mantenir aquest camí, seguir mirant cap endavant i arribant a més gent”, explica. La sidra de pera, premiada a Astúries amb la màxima distinció, “tot just fa dos o tres anys que la vam crear i fruit de la nostra voluntat d’innovar i provar coses noves hem aconseguit perfeccionar un producte que, com hem pogut comprovar, agrada i és tot un èxit”.

Reconeixement al Nordic International Cider Awards (NICA)

Els premis al 13è Saló Internacional de les Sidres de Gala arriben poc després que Mooma rebés un altre reconeixement, en aquest cas al Nordic International Cider Awards (NICA). El certamen té lloc anualment en un país del nord d’Europa i aquest 2023 el va acollir Riga, la capital de Letònia, el passat mes de setembre en el marc de la Riga Food, la fira de la indústria alimentària més gran dels països bàltics. Aquesta darrera edició va comptar amb la participació de 251 sidres de 106 productors procedents de 19 països. El concurs es va dividir en 9 categories i l’empresa empordanesa va estar guardonada en dues d’elles.

La Sidra Envellida de Mooma va obtenir una puntuació de 80 sobre 100, rebent la distinció de Plata en la categoria de fusta o envellida en barril. Aquesta beguda té una graduació alcohòlica de 6,5% i destaca pel seu equilibri, amb una bombolla fina i persistent. En la categoria Acid Dominant, la Sidra de Poma de Mooma va aconseguir 75,1 punts sobre 100 i la distinció de Bronze.

Sobre Mooma

Amb seu a Fontanilles, Mooma està encapçalada per la tercera generació de la família que es dedica al cultiu de pomes a l'Empordà. El 2016, després de quatre anys de recerca, l’empresa va començar a comercialitzar Mooma (Montgrí+Poma), la primera sidra catalana. Es tracta d'una beguda fresca, completament natural, de circuit curt, baixa en alcohol. S'elabora seguint un procés acurat de selecció de pomes, barreja segons les característiques, maceració, premsa i fermentació. Compta amb una sidreria-restaurant a Palau-sator (Baix Empordà) i també elabora sucs monovarietals de poma de quatre tipus diferents (Gala, Pink Rosée, Fuji i Granny Smith), vinagre de sidra, i compota, confitura i deshidratats de poma.

El 2019 es va unir amb Spirits & Plus, productor artesanal de begudes espirituoses i destil·lats gourmets de Les Preses, per crear el primer aiguardent de poma destil·lat i doblement envellit. Batejat com a Spirit de poma Mooma, està inspirat en el Calvados, una prestigiosa beguda amb denominació d’origen de la Normandia que es fabrica des del segle XVI amb pomes autòctones d’aquesta regió del nord de França.

Els productes Mooma són km 0 ja que la totalitat de la matèria prima prové de les pròpies plantacions situades a Palau-sator. Són socis de Girona Fruits, cooperativa que va iniciar la seva activitat al 1966 a Bordils i que és pionera a l’Estat espanyol en l’aplicació de tècniques de producció integrada. A més, a l’agroalimentària Mas Saulot, amb més de 20 hectàrees de pomeres, és on s’elaboren la sidra i els sucs. I a Mas la Resclosa, de Gualta, hi tenen la finca experimental de noves varietats de pomes.