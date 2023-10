Picabaralla entre govern i oposició per la contractació del fill del batlle de Calonge

El darrer ple de Calonge i Sant Antoni va comptar amb un episodi de picabaralla entre el govern i l’oposició. Tot plegat va començar després que un dels grups de l’oposició, Som Calonge i Sant Antoni, qüestionés la contractació del fill de l’alcalde, que ha passat a ocupar una plaça de tècnic auxiliar de l’àrea d’Esports. La portaveu del grup, Maria de la Cruz Guerrero, exposa que «el meu raonament va ser que els dos primers candidats tenien una titulació superior i una experiència laboral demostrable en l’àrea d’esports, a diferència del tercer candidat (el fill del senyor alcalde) que no té ni titulació ni cap experiència en l’àrea d’esports, i tot i així és la persona que ocupa la plaça en l’actualitat». La regidora també denuncia que no ha tingut accés a l’informe que desacreditava els altres dos candidats que van obtenir una puntuació superior per a la plaça. Per tot plegat, Guerrero ha entrat una instància demanant més transparència.

Resposta de l’Ajuntament Interpel·lats sobre aquests fets, des de l’Ajuntament de Calonge asseguren que «ha sigut un procés transparent i net. El fill del batlle va quedar tercer. La primera persona no va superar període de prova, la segona ha renunciat, però no hi veiem més història que aquesta. Va ser un procés de selecció normal i corrent. I les circumstàncies han fet que anés així». Des de l’Ajuntament matisen que els motius pels quals la persona que va quedar primera en la selecció de personal no va passar el període de prova «són bàsicament l’incompliment dels horaris de feina i de les tasques que se li encarregaven».