Resignació entre els veïns i els hostalers de la Bisbal d'Empordà que des d'aquesta matinada no tenen aigua. L'avaria a la canonada principal que dona subministrament ha obligat a tallar el servei a tot el municipi, fins que els tècnics puguin solucionar el problema. A més, durant la reparació de la canonada d'aigua s'ha produït una afectació a la del gas que deixa sense servei a un sector de la ciutat. Des de l'Ajuntament lamenten la situació, reconeixen que és un problema habitual a la Bisbal i donen per fet que calen uns tres anys fins a trobar una "solució definitiva". El consistori ha posat a disposició dos camions cisterna per als veïns que ho necessitin. Un a l'aparcament de l'antic camp de futbol i l'altre al geriàtric Zoilo.

Si tot va bé al llarg del dia d'avui s'espera que els veïns de la Bisbal d'Empordà tornin a tenir aigua. Una nova avaria a la canonada principal a la zona de Sant Cristòfol ha deixat sense servei a tot el municipi, en un problema que veïns, hostalers i el propi ajuntament reconeixen que és "endèmic". "Sempre estem igual i els perjudicats sempre som els mateixos", es queixa la Carme Mercader, veïna de la Bisbal. L'hostaleria també pateix especialment el problema de no tenir aigua.

En Miquel Àngel Marquès porta el bar El Catell, just davant de l'Ajuntament. Ell obre a les sis del matí i explica que quan ha arribat i ha vist que no hi havia aigua ha avisat de seguida al comercial que li porta el cafè, perquè li canviés la connexió de la cafetera, de la sortida d'aigua normal a una mànega que agafava l'aigua de les garrafes que ha anat a comprar. "Si no hi ha cafè els clients marxen", diu. Entre això i "el fil d'aigua" que li ha anat caient al llarg del matí ha pogut mantenir el bar obert, però lamenta que "sempre passa el mateix".

I és que aquesta no és la primera vegada que la Bisbal d'Empordà té problemes amb el subministrament d'aigua, per una avaria a la canonada principal. L'alcalde, Òscar Aparicio, reconeix que ja ha passat diversos cops i dona per fet que, durant un temps, seguirà havent-hi avaries.

Tres anys

L'arrel del problema rau en el contracte que Agbar tenia amb l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i que va ser declarat nul. Això fa que la companyia no inverteixi en la millora de la xarxa d'aigua i es limiti a arreglar aquelles avaries que surten, tal i com reconeix l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.

Per això, des de l'Ajuntament aposten ara per fer un contracte pont de tres anys que permeti fer un pla director per tal d'estudiar "l'estat real" de la xarxa d'aigua. D'aquesta manera es podria saber la inversió que caldria fer i, a partir d'aquí, valorar si és més econòmic municipalitzar el servei o fer una licitació perquè ho faci una empresa externa.

Aparicio ha explicat que, malgrat que l'anterior equip de govern va encarregar diversos informes per valorar la possibilitat de municipalitzar l'aigua, "no s'ha fet res" i per tant, la Bisbal "encara no està preparada" per assumir-ho, segons el batlle.

La idea del nou equip de govern és extingir l'actual contracte amb Agbar i fer aquest contracte pont durant tres anys per tenir temps per valorar quina és la millor opció. Per això, Aparicio dona per fet que, durant aquest temps, només es podran anar "solucionant les urgències" que vagin apareixent".

Dues cubes

Com a solució d'emergència el consistori ha contractat el servei de dos camions cisternes per oferir aigua potable als veïns que ho necessitin, fins que no es restableixi el servei. La realitat és que han estat pocs els que durant el matí s'han acostat a buscar aigua a l'aparcament de l'antic camp de futbol de la Bisbal.

L'altre camió s'ha enviat al geriàtric Zoilo, per tal de donar servei a aquest equipament. A banda de subministrar aigua a la residència d'avis, també s'ha obert a tots els veïns d'aquesta zona de la Bisbal d'Empordà que hi volguessin anar.