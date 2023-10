Un ens internacional destaca la tasca d’un meteoròleg de l’Estartit

La tasca de l’observador meteorològic de l’Estartit, Josep Pascual, ha estat seleccionada per Green Destinations com una de les 100 millors històries del 2023. L’entitat recull cada any històries de turisme sostenible i de bones pràctiques de destinacions d’arreu del món. Green Destinations és una organització amb seu als Països Baixos que treballa en l’avaluació, el desenvolupament de capacitats i la certificació de destinacions i empreses compromeses amb el turisme sostenible. Està formada per persones expertes en aquesta matèria, empreses de consultoria i organitzacions sense ànim de lucre. Té presència en 450 destinacions d’una seixantena de països d’arreu del món. Enguany, Torroella va presentar la tasca de Josep Pascual sota el títol «Josep Pascual Massaguer, un personatge clau per entendre la crisi climàtica». Tot plegat ha valgut l’atenció de l’ens com un exemple inspirador tant pel sector turístic com pels i les turistes.

Una vida lligada al mar Fill de pescadors, Pascual porta més de 50 anys registrant dades de la temperatura del mar teixint una base de dades d’un valor incalculable per a la comunitat científica internacional i que ha estat reconeguda per la NASA. Aquests registres, que Pascual ha anat fent de forma voluntària, posen en evidència els efectes del canvi climàtic a la Mediterrània amb un augment de la temperatura de l’aigua i també del nivell del mar. El topògraf i el mar La feina de l’observador meteorològic ha estat cabdal per fer entendre a la població els efectes del canvi climàtic i ha contribuït a impulsar polítiques com la regeneració de les dunes litorals o la desurbanització d’espais a primera línia de mar. Més enllà de la seva tasca registradora de dades, Pascual ha tingut una relació molt estreta amb l’Oficina de Turisme ajudant a divulgar el medi ambient i col·laborant amb diversos mitjans de comunicació enviant-los imatges que han permès posicionar Torroella de Montgrí i l’Estartit en el mapa turístic com una destinació preocupada pel medi ambient. De fet, segons l’Ajuntament, Pascual, «és un bon exemple d’aquella frase que diu ‘pensa globalment, actua localment’», asseguren.