Els exregidors Pau Lladó i Marc Heras han presentat la Plataforma per la mobilitat del segle XXI a Palafrugell. Es tracta d’un espai de reflexió per impulsar un debat sobre com ha de ser la circulació de persones i vehicles pels carrers del municipi. Asseguren que aposten per «continuar les accions que van impulsar el passat mandat», i per proposar polítiques que no van poder dur a terme quan eren al govern «per manca de temps». La Plataforma es presenta com «un punt de trobada per tractar la mobilitat a Palafrugell, des d’un punt de vista local i comarcal». Aposten per un canvi de paradigma que tingui en compte el moviment de les persones amb criteris de seguretat, salut, sostenibilitat i eficiència.

La mobilitat del segle XXI «La mobilitat del segle XXI ha de posar al centre a les persones i aquestes han de tenir opcions per escollir mètodes de transport segons el moment: a peu, amb bicicleta o amb tren-tram si mai n’hi arriba a haver. Entenem que la situació no és fàcil però hem d’intentar fer un poble més amable», indicaven els dos exregidors en el moment de la presentació. Tots dos afegien que pel que fa al transport públic, la prioritat és connectar els diversos nuclis. I defensen que cal fer una bona connexió a peu i en bicicleta entre els barris. «Fa falta un transport que connecti els nuclis. Palafrugell en un moment el camines, però cal garantir que els barris estiguin interconnectats. Ciutats com Brugges o Gent potencien l’alliberament del transport rodat en el centre de les ciutats, de tal manera que només hi puguis accedir a peu», indicaven. Un llegat per acabar Lladó va ser regidor de mobilitat, i Heras va ser el responsable de medi ambient al mandat 2019-2023. Asseguren que es plantegen aquesta plataforma com una continuació de les polítiques que van engegar aleshores. «Nosaltres segurament no vam saber aprofundir en tot allò que volíem fer, però pensem que la feina també segueix des de fora de l’Ajuntament en diferents àmbits per potenciar la millora de la mobilitat», exposaven en declaracions a l’emissora municipal, Ràdio Palafrugell. Ara volen obrir un període per «teixir aliances» amb les forces polítiques de l’actual consistori. Lladó és militant d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partit a l’oposició; i Heras és membre de Som Gent del Poble, partit de govern.