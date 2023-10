Persecució policial fins a Santa Cristina per detenir uns lladres que havien robat en supermercats de Platja d'Aro

Persecució policial entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro per detenir uns lladres que havien robat en supermercats.

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va detenir ambdós ocupants del cotxe que va fugir i conduir temeràriament entre ambdós municipis. Són un home i una dona de 29 i 20 anys respectivament a qui acusen d'un delicte de furt. A banda, el conductor també va quedar denunciat per un delicte contra la seguretat viària perquè conduïa sense tenir el permís vigent per manca de punts.

Els fets van succeir aquest dijous passat dia 26 cap a tres quarts de set del vespre quan la Policia Local de Platja d'Aro va veure un cotxe de la marca Audi que circulava pel carrer Tramunta. En comprovar la matrícula van veure que era un vehicle que estava a la base de dades per estar vinculat amb furts. Per aquest motiu, la patrulla va fer aturar el vehicle però, el conductor no va fer cas a l'ordre i va fugir temeràriament.

A partir d'aquí va començar una persecució per diferents carrers de Platja d'Aro. El vehicle fugit va circular posant en risc a la resta d'usuaris de la via perquè anava a gran velocitat i fins i tot, va agafar alguna rotonda en sentit contrari. Els agents de Platja d'Aro li van fer el seguiment i van anar cap a Castell d'Aro i finalment, van veure que el cotxe es dirigia cap a Santa Cristina d'Aro. Per aquest motiu, van alertar la Policia Local d'aquest municipi que el vehicle s'hi dirigia i finalment, els agents locals el van poder interceptar al centre de la població.

Els agents locals de Platja d'Aro de la seva banda, van identificar el conductor fugit i la seva acompanyant. Posteriorment, van realitzar l'escorcoll del vehicle i a dins hi van trobar productes furtats en tres supermercats de Platja d'Aro valorats en gairebé 1.000 euros. Els lladres duien sobretot oli d'oliva i sobres de pernil salat al buit.

Ambdós van quedar detinguts pels furts. A banda, el conductor va resultar denunciat per un delicte contra la seguretat viària perquè conduïa sense tenir el permís vigent per manca de punts. Ambdós comptaven amb antecedents policials i són de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.