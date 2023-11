La comunitat religiosa deixa de gestionar l’asil de Palafrugell

La comunitat de religioses que gestionava l’Asil Nostra Senyora de Montserrat ha traspassat l’entitat a una empresa privada, segons va avançar ahir l’Ajuntament. Aquest mes d’octubre el grup de monges de les Germanetes dels Ancians Desemparats que fins ara s’encarregava de l’Asil ha deixat Palafrugell per emprendre nous camins. La setmana passada una representació de l’Ajuntament de Palafrugell, encapçalada per l’alcalde Juli Fernández, va visitar l’Asil per acomiadar les religioses i agrair-los la feina feta al llarg de tots aquests anys, tenint cura de la gent gran del municipi.

La història de l’Asil L’Asil Nostra Senyora de Montserrat va ser creat l’any 1897 per la comunitat religiosa Germanetes dels Ancians Desemparats, congregació fundada per Teresa Forner. L’Asil està situat en un edifici, d'estil neoclàssic eclèctic, que va ser construït amb els béns que havia donat l'empresari Esteve Casadevall. Amb el pas dels anys, l’Asil es va ampliar amb algunes de les cases del voltant, entre les quals figura una cessió de la família Bordas. El resultat fou un complex residencial amb una capella, una cuina menjador, diverses dependències i un tros de terra amb un pou on les religioses cultivaven un hort i hi tenien bestiar. La tasca de les germanes ha consistit sempre a atendre els ancians desvalguts del poble i de la rodalia, i la seva activitat ha estat respectada i recolzada fins i tot durant la Guerra Civil pel fet de tractar-se d'una assistència social. El centre té capacitat per atendre unes setanta persones, de les que fins ara en tenien cura set germanes que formen la Congregació, a més del personal extern que hi treballa. L’edifici està catalogat com un Bé Cultural d’Interès Local i compta en el seu interior amb una capella dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats. L’edifici està ubicat al centre del municipi, prop del mercat.