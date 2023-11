Els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ja tenen «guanyadors». Les opcions escollides són la millora de la Bassa del Dofí a Castell d’Aro (51.000 euros), la millora de l’aparcament de Parc d’Aro i els seus passos a Platja d’Aro (35.000 euros), instal·lació d’un rocòdrom interior al Palau d’Esports i Congressos (20.000 euros), ampliació del parc de Politur a Platja d’Aro (73.000 euros), col·locació de fanals a la zona verda Rosa dels Vents a S’Agaró (8.000 euros) i la millora del parc de socialització per a gossos de l’Av. París a Platja d’Aro (18.000 euros).

Alhora hi ha sis propostes més que no han estat prou votades per ser incloses en la partida global disponible: escultura al giratori del Passeig Ridaura, cobertura de l’escenari de la Plaça Major, tòtems i plafons informatius sobre el cinema i les cases de S’Agaró Vell, aparcaments de patinets i bicicletes elèctriques amb mòdul de carregador, i construcció d’un parc socialització per a gossos a S’Agaró.

Les 12 propostes eren el resultat de les primeres fases del procés en què la ciutadania, les entitats o les persones vinculades al municipi podien presentar propostes, que un cop avaluades tècnicament es van debatre en tallers participatius de priorització. En total hi ha participat un global de 386 persones -304 empadronats (2’66% del cens) i 82 de segona residència (0’47% del cens), que han emès un total de 965 vots (cadascú podia triar una, dues o tres opcions). El vot es podia emetre, fins el darrer 22 d’octubre, en línia al portal Decidim, a tres punts d’accés públic a internet; i també omplint butlletes en paper i desar-les a les urnes situades també a cinc equipaments municipals. En les tres edicions anteriors s’havien escollit un global de 13 propostes amb una inversió conjunta de 515.500 euros -onze de les quals ja estan enllestides-.

200.000 euros de pressupost

Entre les propostes escollides el consistori hi destinarà 200.000 euros en matèria d’inversions i se n’executaran tantes com sigui possible dins la partida, seguint l’ordre de més a menys votades (globalment suposarien 402.000 euros, amb iniciatives de 8.000 a 73.000 euros).