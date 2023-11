Palamós incrementa la taxa d’escombraries un 15% i l’IBI un 8,8 %

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Palamós va aprovar ahir el pressupost municipal i l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2024. El gir de guió a l’equip de govern -que ha passat d’estar en minoria a tenir una majoria absoluta després de l’entrada de Junts a l’executiu- ha permès la seva aprovació. Els 11 regidors de l’equip de govern (ERC, PSC i Junts) hi van votar a favor, mentre que els 6 de l’oposició ho van fer en contra. El pressupost de l’Ajuntament de Palamós per a l’any que ve té un import de 30.008.548 euros, un 5,5% menys que aquest 2023. La partida que més baixa és la de les inversions, que es redueix un 66% passant de 6,2 milions d’euros a només 2 milions.

Aquests diners es destinaran a finançar partides de les obres futures del passeig del Mar, amb un cost d’1 milió d’euros, o del Mercat Municipal. També hi ha asfaltatges i voreres, millores d’edificis municipals i equipaments esportius, com ara la reforma de la visera de l’Estadi Municipal, i renovació del programari informàtic i espais web municipals entre les inversions projectades. Les despeses corrents del municipi s’apugen fins a gairebé 13,2 milions d’euros, amb un increment del 17,5 %, mentre que el capítol de personal puja un 2,25%, fins als 11,6 milions d’euros, per l’aplicació de l’increment dels sous pactat amb l’Estat.

Tots els grups de l’oposició, Som-hi per Palamós i Sant Joan, la CUP i VOX van votar contra la proposta de pressupost. La CUP va indicar que vol una aposta per una empresa pública.

Ordenances fiscals

Després d’uns anys en què la pressió tributària s’ha mantingut pràcticament congelada, les ordenances fiscals de l’ajuntament pel 2024 contemplen increments sensibles en determinats impostos i taxes. Segons l’expedient que va aprovar ahir el ple, l’Impost sobre Béns Immobles incrementa el gravamen i això es concreta en una puja del 8,8% de la quota. Per la seva banda, la taxa d’escombraries urbanes s’enfilarà d’un 15%. Igual que amb el pressupost municipal, les ordenances van ser aprovades amb el vot de l’equip de govern que ara formen ERC, el PSC i Junts per Catalunya. Els tres grups de l’oposició s’hi van pronunciar en contra. Teresa Ferrés, de Som-hi per Palamós i Sant Joan, com també van fer amb el pressupost, van reclamar la retirada del document per l’existència d’errors materials, i van anunciar la presentació d’al·legacions. Ferrés va retrure al govern que la pujada de l’IBI servirà per amagar el fet que l’increment de la taxa d’escombraries no arriba a cobrir el major cost del servei que generarà el nou contracte. Per a la portaveu del principal grup de l’oposició, és una qüestió de falta de valentia política.

Dels 30 milions d’euros en ingressos que espera obtenir l’Ajuntament, pràcticament la meitat (12,3 milions) provenen d’impostos directes. Els impostos indirectes equivalen a 550.000 euros. Pel que fa a les despeses, la partida principal (13,1 milions) es destina a despeses corrents, mentre que la segona despesa més important correspon a les despeses de personal (12,1 milions).