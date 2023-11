La cambra hiperbàrica de l'hospital de Palamós ha fet 25.000 sessions de tractament des que es va posar en funcionament el 2010. Es tracta d'un habitacle cilíndric amb uns dos metres de diàmetre que permet augmentar la pressió atmosfèrica entre 2,4 i 2,8 vegades. Els pacients se situen a l'interior durant 90 minuts dividits en tres blocs de mitja hora cada vegada. Aquesta cambra serveix per tractar accidents disbàrics que es poden provocar amb el busseig o intoxicacions per monòxid de carboni. També es tracten problemes vasculars o ferides que no cicatritzen correctament. La meitat dels usuaris d'aquest equipament són de fora de la comarca del Baix Empordà.

La cambra hiperbàrica que té l'hospital de Palamós actualment es va instal·lar el 2010. Va substituir la que hi havia anteriorment que es va posar en funcionament el 1994. En aquests 16 anys es van tractar 773 persones i es van fer 7.017 sessions. Amb la nova cambra, però, el nombre de sessions ha augmentat exponencialment ja que en tan sols 13 anys ja se n'han fet 25.000 i s'han tractat uns 1.600 pacients. La cambra hiperbàrica és una sala cilíndrica amb uns dos metres de diàmetre. A l'interior hi ha butaques a banda i banda, similar a l'aspecte que pot tenir un avió. En aquest habitable es permet el tractament simultani de set persones, tot i que excepcionalment es pot arribar a nou. A l'interior, els pacients respiren oxigen al 100% i ho fan en sessions de 90 minuts, dividits en tres blocs de mitja hora cada un d'ells. Una vegada dins de la cambra, la pressió atmosfèrica augmenta entre 2,4 i 2,8 vegades respecte a l'exterior. Aquesta tècnica es coneix com a Oxigenoteràpia Hiperbàrica (OHB). Serveix per al tractament d'accidents disbàrics, vinculats sobretot amb el busseig i les intoxicacions de monòxid de carboni. Dels 1.600 pacients tractats en els últims 13 anys, 265 són provinents d'accidents disbàrics, 386 per intoxicacions de monòxid i 947 són per altres indicacions com ara les seqüeles que pot deixar la radioteràpia, el peu diabètic o les úlceres vasculars. El 51% dels pacients provenen de fora de la comarca del Baix Empordà. Malgrat tot, tan sols suposen una tercera part de totes les sessions fetes fins ara. Això s'explica perquè la majoria de casos són accidents disbàrics o intoxicacions que es tracten amb una sola sessió d'OHB.