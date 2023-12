La Generalitat ha hagut de frenar la subhasta de l'antic hotel Mediterraneo de Sant Feliu de Guíxols , l'últim que queda per vendre del llegat Anlló, perquè han entrat ocupes a la finca. L'immoble formava part d'un paquet procedent d'herències intestades, que incloïa 21 lots, dins els quals també hi havia dos baixos comercials al carrer Jacint Verdaguer que havien estat propietat dels dos germans. Tant l'hotel com els locals sortien a subhasta per segon cop en un any. El Mediterraneo ho feia a un preu de sortida de 307.920 euros, però s'ha hagut d'excloure de la convocatòria perquè, arran de l'ocupació, el Govern no té la possessió de la finca. Els dos locals tampoc s'han venut, perquè ningú ha fet cap oferta per quedar-se'ls.

El Mediterraneo és l'últim hotel que queda per vendre o subhastar dels vuit que tenien el germans Joan i Francesc Anlló. Tots dos van morir l'any 2002 sense família ni tampoc deixar testament; i per tant, la seva herència va passar a mans de la Generalitat.

El procés per liquidar l'herència, que a més dels hotels també incloïa diversos immobles, encara cueja. De fet, els hotels no van començar a sortir a subhasta fins al 2011, nou anys després de la defunció dels dos germans. Des d'aleshores, la Generalitat ha venut sis dels edificis -que s'han anat degradant amb el temps- a través de la licitació o bé de manera directa.

El darrer dels hotels que es va vendre a través de subhasta va ser el Rex II. La Generalitat el va adjudicar ara fa un any per un import de 503.000 euros. Quedava per subhastar el Mediterraneo, perquè l'altre dels establiments -l'antic Regente- es va traspassar a l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè s'hi fessin pisos públics.

Precisament, tant el Mediterraneo com els dos locals comercials de Jacint Verdaguer també s'havien inclòs dins els lots de la subhasta on es va vendre el Rex II. Però van quedar deserts, i la Generalitat els va tornar a incloure en una nova convocatòria de propietats procedents d'herències intestades (que va fer pública aquest estiu i que incloïa 21 lots).

Aquest dimecres, la Direcció General de Patrimoni ha celebrat la subhasta. En total, s'han adjudicat deu immobles per un total d'1,13 milions d'euros. Són finques situades, entre d'altres, a Barcelona, a la Bisbal de Falset (Priorat), a Molins de Rei (Baix Llobregat), a Puigcerdà o a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Però en aquest llistat, no hi ha cap de les propietats que encara quedaven pendents del llegat dels Anlló.

Exclòs de la subhasta

Els dos locals comercials, que tenien un preu de sortida de 45.360 i 100.320 euros, han quedat deserts. I l'antic Mediterraneo no ha sortit ni a subhasta, perquè la Generalitat el va haver d'excloure de la convocatòria. Segons informa la Direcció General de Patrimoni, "per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes amb posterioritat a la publicació de l'anunci, que feien que la finca no es pogués subhastar en els termes que preveien les bases de la licitació".

El motiu concret que ha portat a frenar-ne la subhasta és perquè han entrat ocupes a la finca. Són tres persones sensesostre, que no tenen família ni vincles entre ells, i que passen les nits a l'antic hotel. Com que arran d'això la Generalitat no en pot tenir la possessió, ha hagut de frenar el procés.

Les tres propietats dels germans Anlló no són les úniques de la demarcació procedents d'herències intestades que no s'han pogut vendre a la subhasta d'aquest matí. També hi havia un solar a Breda, que tenia un preu de sortida de 37.200 euros, i que ha quedat desert.