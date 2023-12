A pesar de la presència del dia plujós que s'ha vicut a la localitat empordanesa de Palafrugell, la llum i la música, a càrrec de la colla Garnatxa, ha estat el preàmbul del tradicional acte d’encesa de llums a les set de la tarda a la plaça Nova de la ja esmentada localitat, on com els darrers tres últims anys s’ha instal·lat un gran arbre de sis metres d’altura.

Un any més, s’han servit centenars de racions d’escudella a tota la gent que s’hi ha acostat. Els visitamnts, amb els paraigües a la mà, han pogut gaudir d’una iniciativa sorgida de la col·laboració amb els alumnes de l’Escola d’hostaleria de l’Institut Baix Empordà, que són els encarregats de preparar aquest plat tan típic d’aquestes dates. Una novetat d’enguany és que tothom es portava el bol i la cullera de casa, ja que així s’ha fet una acció per evitar el consum d’utensilis de plàstic o d’un sol ús, intentant ser el màxim de sostenibles.

Nova il·luminació nadalenca

Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, serà visible cada dia al vespre, des del dia 1 de desembre fins al 6 de gener de 2024.

Enguany s’ha estrenat l’enllumenat de Nadal nou a tota la zona comercial de la vila, així com als accessos al municipi. Com a novetat, a part de la il·luminació de Nadal als carrers comercials també hi ha un arbre de Nadal de 10 metres a la Plaça de Can Mario i una nova figura 3D a la plaça de Priorat Sta. Anna, que s’incorpora a les 3 que ja es van instal·lar l’any passat (plaça Camp d’en Prats, plaça Nova, plaça de Can Mario i plaça de l’Ermengarda).

Les noves llums que s’han incorporat s’han instal·lat a la zona centre, així com en els eixos comercials, mentre les llums substituïdes s’han traslladat a barris i carrers més perifèrics, de manera que així s’amplia la il·luminació nadalenca a més espais del municipi.

Una altra de les novetats per part de l'Ajuntament de Palafrugell ha sigut la creació d'un sorteig a les xarxes socials on es pot arribar a guanyar dues entrades per al Festival de Cap Roig de la propera edició. Per participar s'ha de una foto als photocalls de Nadal, publicar-la a l'Instragram amb l'etiqueta #NadalaPalafrugell i etiquetar i mencionar @visitpalafrugell i @palafrugellcultura. Tanmateix, es bases per participar es podran trobar en breu a l'Instagram @visitapalafrugell i @palafrugellcultura.

Finalment, amb l'acte d’encesa de llums de Nadal al municipi es procedeix a donar el tret de sortida a la campanya comercial. Sota el títol “Compra, RASCA i guanya!” es pretén incentivar les compres al comerç local oferint més de 15.000 euros en descomptes directes, 5.000 euros en premis i tres sortejos. A més també comptarà amb l’organització de diverses activitats per a tots els públics. Segons l'Ajuntament, l'ens municipal ha col·laborat amb una aportació directa de 5.000 euros a la campanya de descomptes directes.