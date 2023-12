L'Ajuntament de Begur rep els més de sis milions dels fons Next Generation per avançar cap a un futur més sostenible amb l'impuls de projectes. La inversió més destaca, amb uns tres milions d'euros, és una línia d'actuació que pretén convertir Begur en una destinació turística intel·ligent i sostenible. Projectes paisatgístics i urbanístics d’Aiguablava, Aiguafreda, el Camí de Sa Tuna o la restauració dels camins de ronda són algunes de les accions destacades previstes per l'any vinent.

Els ajuts econòmics es concretaran en projectes relacionats amb el turisme i la mobilitat sostenible, l’activitat comercial i la rehabilitació del patrimoni històric.

Amb les dotacions econòmiques ja disponibles, o en tramitació, l’equip de govern està valorant i ultimant l’execució dels diferents projectes que se’n derivaran.

L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, remarca que "aquesta inversió extraordinària arribarà en el moment oportú per abordar reptes importants i duradors per Begur" i posa de manifest que "per la magnitud, és similar al pressupost del municipi per tot un any". Amb els fons Next Generation, "podrem millorar infraestructures essencials, modernitzar els serveis i impulsar iniciatives sostenibles per preservar la bellesa natural del nostre entorn”, afegeix. A més, Selva elogia l’esforç dels tècnics i personal de les diferents àrees municipals que han participat en la preparació de la documentació necessària per aconseguir aquestes subvencions.

La primera línia d'actuació és la del Turisme sostenible amb el projecte Begur Smart Destination Mobility

Amb una inversió de 3,08 milions d’euros, el projecte Begur Smart Destination Mobility és l’acció més destacada dels fons Next Generation.

El projecte treballarà per a la transició verda i sostenible, la millora de l’eficiència energètica, i la transició digital i la competitivitat. Es concretarà, per exemple, en la redacció dels projectes paisatgístics i urbanístics d’Aiguablava, Aiguafreda, el Camí de Sa Tuna, en la restauració dels camins de ronda —millores previstes per a finals del 2024—; en la creació de noves places d’aparcament al municipi; en la incorporació de sensors i panells informatius sobre l’estat de les platges; l’augment de la capacitat d’aparcament del municipi; o en la connexió del nucli històric amb les platges de Fornells i Aiguablava, entre altres projectes.

Respecte a l’aparcament d’en Coll, inclòs al POUM i inclòs inicialment en aquest projecte, l’Ajuntament es reunirà amb el Departament de Territori per tal de poder-ne fer una planta més, tenint en compte la ubicació propera al centre del poble.

Amb aquestes accions, l’Ajuntament té l’objectiu de transformar una de les problemàtiques que té actualment el municipi, la mobilitat, derivada de la seva especial orografia, motiu pel qual apostarà per una mobilitat sostenible i una connectivitat millor. Està previst que el 25% del programa estigui desenvolupat a finals del 2024 i que s’acabi d’implantar a finals de 2026.

Una segona línia és el Foment de l’activitat comercial a les zones turístiques

Amb un finançament concedit de 762.215 €, aquest eix de treball abordarà la millora de l’accessibilitat, la senyalització comercial i les iniciatives per potenciar les zones turístiques. En aquest sentit, el projecte, que estarà acabat el 30 juny de 2024, inclou inversions a la via pública, com la implantació d’un ascensor a l’aparcament del Sot d’en Ferrer, i la millora de l’ornamentació i el mobiliari urbà.

A banda, aquest projecte també treballa per la digitalització del sector comercial, la sostenibilitat i l’economia circular, i la formació i la sensibilització.

En tercer lloc, hi ha els Projectes per l’energia neta: DUS 5.000

Amb una inversió aprovada de 1,76 milions d’euros, aquesta línia d’acció inclou accions per abordar la contaminació lumínica, fomentar la mobilitat sostenible i millorar el consum energètic a través de noves instal·lacions tèrmiques i tancaments, biomassa i foment de la mobilitat sostenible. Es preveu la finalització d’aquest programa per al 30 de novembre de 2025 amb millores com la millora de la instal·lació energètica de les Escoles Velles o la instal·lació de noves zones de càrrega.

“Aquestes zones de càrrega permetran avançar cap a la descarbonització de tota la flota municipal. Abans, però, hem de disposar de zones de càrrega d’ús intern. N’hi haurà per la Policia, la Brigada, Protecció Civil i l’escombradora petita”, explica Manel Vallès, regidor de Noves Tecnologies.

En aquest marc, el consistori també rebrà una ajuda per fomentar les instal·lacions elèctriques renovables i la mobilitat sostenible a les vies de vianants. Es tracta d’una dotació de 2,2 milions d’euros, la resolució de la qual ja s’ha aprovat.

Instal·lacions elèctriques renovables

Pel que fa a les instal·lacions elèctriques renovables, està previst posar plaques fotovoltaiques a la majoria d’equipaments municipals. L’objectiu és gestionar-los des de l’autoabastiment i l’autoconsum i, fins i tot, estudiar la possibilitat de crear una comunitat energètica d’àmbit municipal.

Pel que fa a la mobilitat sostenible a les vies de vianants, està previst desplegar dues vies verdes des del Pou d’en Canyol: a Esclanyà i a Residencial Begur. L’objectiu final és que s’uneixin al projecte de les Vies Verdes de Girona.

“Ens hem reunit amb el diputat de Xarxa Viària i ens han confirmat la viabilitat del projecte”, explica Maite Selva, “ja que la carretera és de la Diputació i necessitem el seu vistiplau”. “Podrem treballar plegats en aquest projecte, perquè hi ha bona sintonia entre l’Ajuntament i la Diputació. Estem fent un gran esforç en fer-ho realitat, pel fet que seria molt difícil assumir-ho des de les arques municipals”, afegeix.

Equipaments esportius

Les Instal·lacions esportives per fomentar el turisme esportiu sostenible: millora dels vestidors, és un quart projecte.

Amb una sol·licitud d’ajuda de 700.000 euros, aquest programa està en tràmit des del 10 d’agost. Malgrat les al·legacions presentades, es preveu que finalitzi el 30 de setembre de 2025. En cas que sigui favorable, amb aquest projecte es duran a terme obres de millora dels vestidors del camp de futbol.

“Encara que no tenim la seguretat que rebrem aquests diners, estem treballant perquè, si arriben, tinguem tota la feina avançada per començar l’abans possible”, explica l’alcaldessa.

Finalment, es preveu que hi haurà actuacions per a la Rehabilitació del patrimoni històric

Amb una sol·licitud d’ajuda de 2,5 milions d’euros, aquest projecte també està en tramitació. Es preveu la seva finalització el 30 de juny de 2026.