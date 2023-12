La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut un delinqüent multireincident que pertany a un grup que es dedica a robar en domicilis de la comarca

Té 17 anys i el cos policial el va arrestar després de cometre un robatori en un habitatge del centre. Els agents van localitzar l’individu minuts després de rebre un avís de la víctima i van recuperar els objectes sostrets. Va quedar acusat de ser presumpte autor d'un robatori amb força en un habitatge.

Els fets es remunten a aquest dimecres 6 de desembre cap a la una de la tarda quan la Policia Local va rebre un avís d'un ciutadà que havia enxampat un noi robant a l'interior del seu domicili situat en un carrer cèntric de la Bisbal d’Empordà. El lladre, en veure's sorprès, va saltar la tanca perimetral del domicili i va fugir del lloc.

El cos policial va iniciar un dispositiu de recerca amb les dades i descripció facilitades per tal de trobar l’individu. Minuts més tard van obtenir resultats, els agents van localitzar per la zona una persona que coincidia plenament amb la descripció facilitada. Els agents van procedir al seu escorcoll localitzant-li objectes sostrets del domicili. Davant dels fets, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l’interior d’un domicili.

El presumpte lladre, de nacionalitat espanyola i de 17 anys, pertany a un grup molt actiu que perpetra actes delictius d’aquesta tipologia a diversos municipis del Baix Empordà, destaca la policia en un comunicat. La setmana passada precisament va ser detingut a Palafrugell per fets similars.