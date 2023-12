Calonge celebra aquest cap de setmana el segon aniversari des que s'ha convertit en "poble de llibres". Organitzat conjuntament amb el Servei de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), la programació d'enguany gira entorn de la salut sexual i reproductiva de la dona per col·laborar amb la Marató de TV3.

La coordinadora de llevadores del SSIBE, Yolanda Casabella, considera que la Marató "ha fet una aposta arriscada, però molt necessària" perquè "cal visibilitat i fer ressò" d'aquest tema que "malauradament encara és molt tabú".

La majoria de propostes es concentraran aquest dissabte al Castell de Calonge, on a banda dels col·loquis, tallers i presentacions, durant tot el dia es projectarà el vídeo 'La vida de la vulva'.

Desenes de persones omplen aquest dissabte el nucli antic de Calonge per festejar el segon aniversari des que la localitat es va convertir en poble de llibres, amb l'obertura de vuit llibreries. Enguany, la celebració gira entorn de la salut sexual i reproductiva de les dones, el tema que ha escollit TV3 per la pròxima Marató. "Crec que l'aposta de la Marató és arriscada, però molt necessària", ha dit la llevadora i coordinadora de llevadores del SSIBE, Yolanda Casabella, que considera que encara és "molt tabú". "És un honor que es toqui aquest tema perquè falta inversió per estudiar tots els canvis que es produeixen en el cos de la dona", ha afegit.

Justament per això, des del Servei de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) s'ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament de Calonge "per unir salut i cultura". Així, els actes de la programació d'aquest segon aniversari "repassen totes les etapes de la salut sexual de les dones" per "visibilitzar-la" i perquè, tal com explica Yolanda Casabella, "és present a les vides de les dones des del naixement fins a la mort, i és important que se'n parli".

Actes per la salut sexual de les dones

En aquesta línia, aquest dissabte s'ofereixen tallers familiars, "perquè les nenes entenguin els canvis del seu cos"; col·loquis sobre maternitat, "per fomentar un embaràs conscient i el part respectat" o taules rodones sobre la menopausa, "per parlar de tots els canvis que es produeixen i ajudar a viure aquesta etapa de manera més plena possible". A més, també es fan presentacions de llibres relacionats amb la salut sexual de les dones, un túpersex sobre relacions sexuals i afectives, tallers, espectacles i concerts.

La majoria de propostes es concentren al Castell de Calonge, on durant tot el dia també es projecta el vídeo 'La vida de la vulva', que han creat tres llevadores del SSIBE. "El vídeo explica totes les etapes de la vida reproductiva d'una dona a través de la vulva", diu Casabella, que detalla que explica "les prevencions, cures, alimentació o activitat física òptima que cal seguir per cuidar-la". "Tot allò que no es parli, continua sent tabú i cal revertir-ho", insisteix la llevadora del SSIBE.

Subvencions per obrir més llibreries

El projecte de Calonge, Poble de Llibres és una iniciativa municipal impulsada el desembre del 2021 amb l'objectiu de "revitalitzar el nucli antic de Calonge". Un propòsit que, segons l'alcalde Jordi Soler, "s'ha aconseguit perquè han obert dos restaurants al poble i estan a punt d'inaugurar també un hotel".

Actualment, hi ha set llibreires de temàtiques variades a Calonge, però l'Ajuntment està obert a què se n'instal·lin més. De fet, ha anunciat que obrirà una nova convocatòria de subvencions per seleccionar fins a tres noves llibreries. A aquestes, se'ls oferirà un ajut de fins a 10.000 euros per a l'obertura i posada en marxa del negoci.

Ara per ara, hi ha tres llibreries generalistes (Rals Llibres, Libelista Calonge i Dalmau); una de còmics, manga i novel·la gràfica (Calonge Còmics), una altra de turisme sostenible (La Viatgeria), una que combina la música i amb el vi de la zona (La Fàbrica) i una de gastronomia (Mengem Cultura).

De moment, Calonge és l'únic municipi català que s'ha convertit en "booktown", un reconeixement internacional que engloba municipis d'arreu que fan aquesta aposta per la cultura a través de l'obertura de diverses llibreries especialitzades.

Per consolidar el projecte, des del consistori s'assegura promoure l'activitat cultural entorn de les llibreries amb actes tot l'any. En aquesta línia, hi ha programació regular diversos caps de setmana però sobretot per festivitats assenyalades com Nadal, coincidint amb l'aniversari de la conversió de Calonge en poble de llibres, o Sant Jordi.

Per celebrar aquest segon aniversari de Calonge, Poble de Llibres es van començar a programar activitats el 6 de desembre i s'acabarà el 17. Els fons que es recullin es destinen a la Marató de TV3, que enguany s'enfoca en la salut sexual i reproductiva.