L'Ajuntament de Begur ha presentat al·legacions a la sanció de 52.000 euros que els ha traslladat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per superar el consum diari establert a conseqüència de la situació de sequera.

Des del govern recorden que han portat a terme i tenen projecte per a la millora de la xarxa, per a la conscienciació i per a l'estalvi d'aigua.

Des de l'Ajuntament s'han obert 65 expedients per consum excessiu d'aigua.

L'expedient sancionador de l'ACA ha estat per superar la dotació màxima de consum d'aigua per a l'abastament de la població durant el mes de setembre.

De la forquilla d'entre 10.000 i 50.000 euros per superar la dotació permesa, l'ACA imposa al consistori una sanció de 41.800 euros, als quals se'n sumen 12.555,56 més per litres que es van consumir de més. Al setembre Begur va consumir 356 litres per habitant i dia. Són 126 més d'aquells que estaven permesos.

L'Ajuntament diu que "ha estat compromès des del primer dia amb la conscienciació sobre l'estalvi d'aigua" i com a prova posa de manifest divers qüestions.

Els múltiples bans d'alcaldia i publicacions; reunions informatives amb diferents barris i sectors; les comunicacions als usuaris que superen la dotació màxima; l'obertura dels procediments sancionadors als infractors que s'estan tramitant actualment 65.

A més, apunten que han estat pioners en la posada en marxa de diverses mesures per a fomentar l'estalvi i evitar consums excessius. Per exemple, l'elaboració d'una ordenança específica d'estalvi que s'espera aprovar al gener. També la instal·lació de limitadors als usuaris amb consums excessius. D'altra banda, han incorporat a la plantilla un tècnic i dos operaris amb caràcter urgent i extraordinari per dedicar-se a resoldre problemes a la xarxa o la petició de subvencions per a diverses millores.

En les al·legacions també es posa de manifest que s'estan efectuant des del 2019 una forta inversió per millorar la xarxa arterial i de distribució de l'aigua i també han confeccionat el Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable que preveu inversions de fins a 13 milions "d'euros.

Responsabilitat dels usuaris

Per tot plegat, s'han traslladat les al·legacions per mostrar la "proactivitat de la corporació" i per últim, demanen que entenguin que "el nivell de consum d'aigua és una responsabilitat de totes aquelles persones que viuen i treballen a Begur". I malgrat campanyes o sancions, consideren que "el repte és de tota la població i cal ser-ne conscients i actuar amb conseqüència.

L'ACA també ha sancionat a Palau-Saverdera amb 18.877 euros i el de Caldes amb 24.000.