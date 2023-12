L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) preveu que el buidatge definitiu de l'abocador de Vacamorta comenci a principis del 2025. El director, Isaac Peraire, ha explicat que el pla pilot engegat fa un any amb la retirada de les primeres 20.000 tones de residus acaba al març i, en paral·lel, el Govern convocarà un concurs per al gruix de les deixalles que s'acumulen al subsol, més de 3,5 milions.

La primera fase ha servit per testejar la mineria d'abocador (tractant els residus in situ i analitzant quina part es pot reciclar). Els primers resultats apunten que almenys el 40% serà reutilitzable. Un altre aspecte relacionat amb el buidatge és la restitució del paratge. El Govern restaurarà dues de les zones humides a principis de l'any vinent.

Els membres del Consell de Direcció de l'ARC i de la Comissió de seguiment del buidatge de l'abocador de Vacamorta han fet aquest divendres una visita al paratge, situat al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), per conèixer de primera mà l'evolució dels primers treballs, un pla pilot que va començar ara fa un any per retirar les primeres 20.000 tones de deixalles acumulades al subsol.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha concretat que la previsió és que aquest pla pilot acabi al març. Durant aquest temps, han testejat el sistema de mineria d'abocador, que consisteix en excavar els residus, fer un procés de separació per grandària (fins i grollers), extraure metalls fèrrics, analitzar les fraccions, intentar promoure sistemes de valorització, i en darrer terme, portar els residus resultants a dipòsit final.

Segons ha concretat Peraire, els primers resultats apunten que almenys un 40% dels residus seran reutilitzables. Són, sobretot, terres que es podran fer servir en operacions de gestió i cobertura d'altres dipòsits de residus existents al país.

A banda d'aquesta primera fase, l'ARC continua treballant per complir les nombroses sentències que obliguen a buidar l'abocador i a restituir el paratge. En aquest sentit, el director de l'ARC ha detallat que el Govern impulsarà el buidatge definitiu del dipòsit convocant un procés de concurrència competitiva. És un procediment que convoca un concurs per a empreses i a idees per trobar quines és la millor solució per dur a terme els treballs.

Inici del buidatge definitiu, a principis del 2025

Peraire preveu que tot aquest procediment administratiu es pugui completar a finals de l'any vinent i que el buidatge definitiu de l'abocador comenci a principis del 2025. La Generalitat preveu que les tasques s'allarguin uns 16 anys (culminant a priori el 2041) i que costin uns 188,75 milions d'euros (MEUR). Tot i això, el director de l'ARC ha exposat que serà un procediment obert a innovacions tecnològiques, cosa que podria acabar escurçant els terminis.

Durant la visita, sí que ha demanat comprensió i disculpes als veïns, pel tràfec de camions i deixalles que hi haurà durant els pròxims anys. L'ARC no ha definit, fins al moment, on es portaran les deixalles que no es puguin reaprofitar dels 3,5 milions de tones que es calcula que hi ha al paratge.

La Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC), que va impulsar la lluita legal contra el dipòsit de deixalles, considera, però, que encara hi ha massa "incerteses" que planen damunt el buidatge: "Sabem que hi ha residus perillosos i, per això, demanem que es facin les analítiques que calguin i que se'ns informi dels resultats". Mercè Girona, membre del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), també ha exposat que tot el procés per buidar l'abocador va "molt lent": "L'única cosa que s'ha fet és aquesta prova pilot. Creiem que es va molt a poc a poc i que hi ha prou informació per anar més ràpid".

Un altre capítol que s'obre en relació a Vacamorta és la restauració i renaturalització de l'espai. En aquest sentit, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha explicat que a principis de l'any vinent començaran els treballs per restaurar dues zones humides del paratge. "No n'hi ha prou amb extreure els residus, hem de restaurar espais per recuperar les dinàmiques biològiques, geològiques i hidromorfològiques", ha dit Vilahur que assenyala que, més enllà d'aquestes dues basses, també continuaran treballant per restituir els espais a mida que es vagin extraient les deixalles.