L’alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC), va deixar a l’aire durant l’últim ple municipal, celebrat el passat 21 de febrer, el compromís que va expressar el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Santamaria (Junts) una setmana abans al programa de Ràdio Palamós ‘Preguntes’: «El que farem serà augmentar tres agents nous l’any 2025, tres més al 2026 i, finalment, uns altres tres al 2027», va explicar el regidor Santamaria. «Pensem mantenir la idea que portàvem al programa d’arribar als cinquanta efectius», va afirmar Santamaria.

Per aquest motiu, el regidor de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Miquel Casagran va voler aprofitar el ple per preguntar l’alcalde Puig si, «com a màxim responsable del govern i del pressupost municipal, pot confirmar que hi haurà un augment de nou agents en tres anys, sense comptar amb el relleu per jubilació i substitucions». Una consulta que va ser replicada amb contundència per l’alcalde: «La resposta és fàcil i senzilla: No». «Depèn de l’aprovació d’un pressupost municipal, que òbviament, s’haurà de discutir entre tots els grups del plenari», va precisar Lluís Puig. «Un alcalde no es pot comprometre en una qüestió que depèn d’un pressupost municipal», va sentenciar. Casagran, per una banda, va agrair «la sinceritat» en la rèplica de l’alcalde, però per l’altra, va criticar la «falta de cohesió del govern» i va demanar «no actuar a cop de titular».

Tot i no confirmar si s’incrementarà el cos policial del municipi, el batlle de Palamós va voler deixar clar que «atendrem les peticions de totes les àrees i, conjuntament, amb el regidor de Serveis Econòmics, intentarem fer una proposta per al pressupost 2025 que pugui atendre al màxim les demandes de les àrees, les quals sempre intenten millorar les prestacions dels serveis».

A més, el regidor Casagran va dirigir-se directament a Josep Santamaria per qüestionar-li també sobre «la seva voluntat d’augmentar la videovigilància al municipi amb cinquanta noves càmeres» i per demanar-li «on preveu col·locar les càmeres de vigilància». Segons va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, «les cinquanta càmeres es repartiran per tot el municipi» i va afegir que «actualment, Palamós té unes càmeres de vigilància situades a les entrades i sortides del municipi, i ens trobem que quan registrem un vehicle sospitós el perdem, per això necessitem càmeres repartides per tota la localitat», va detallar Santamaria.

Consensuar la localització

Una explicació que no va deixar del tot satisfet Miquel Casagran, qui va recordar que «fa molt de temps que el govern d’ERC es va comprometre a posar càmeres als dos nuclis antics del municipi, el nucli antic de Palamós i el de Sant Joan, i encara no hi ha càmeres, ni amb un ni amb l’altre». Per això, Casagran va demanar Santamaria que «primer s’hauria de mirar quins són els compromisos previs i consensuar la localització de les càmeres amb tots els grups del ple de l’ajuntament de Palamós». Santamaria va respondre que la col·locació de les càmeres «en principi serà a criteri policial i, posteriorment consensuat amb els representants polítics», va concloure el regidor.