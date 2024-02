La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut un home buscat per presumptament haver participat en dos segrestos a Suïssa i que va intentar amagar la seva identitat a la policia gironina. L’arrestat és un ciutadà portuguès de 30 anys que comptava amb una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) pendent emesa per les autoritats del país helvètic.

Aquest cas es remunta a la matinada del divendres 19 de febrer quan la Policia Local estava fent un control de pas en un dels accessos del municipi. Van observar que s’acostava un vehicle amb matrícula suïssa i el van fer aturar. Els agents van identificar el conductor i posteriorment, van escorcollar el vehicle.

Sorpresa: un passaport ocult

La sorpresa va tenir quan els policies van fer la inspecció del cotxe, hi havia un passaport amagat a sota la catifa. Van comprovar que corresponia a un dels passatgers del cotxe, un home que anava als seients del darrere i que hauria amagat el document oficial, en veure la presència policial.

Aquesta ocultació de la documentació va fer saltar les alarmes dels agents locals de Platja d’Aro que van comprovar el passaport i qui era aquell individu. La informació era clara: es tractava d’un home buscat per la justícia suïssa per dos fets molt greus, dues detencions il·legals. Arran d’això el van detenir, el van portar a dependència policials a Platja d’Aro i a continuació, el van entregar als Mossos d’Esquadra perquè fessin els tràmits oportuns per arribar a fer-ne la seva extradició i l’entrega a les autoritats suïsses.

En el vehicle aturat per la policia a Platja d’Aro a banda del presumpte delinqüent, hi viatjaven més persones. Però cap d’elles tenia res pendent ni estava relacionat amb els fets que havien tingut lloc feia pocs dies al país helvètic.

Dos segrestos en una setmana

Els segrestos en els que hauria participat l’individu arrestat en terres gironines van produir-se en un marge d’una setmana i tots dos van ser perpetrats a la ciutat suïssa de Velvey. El primer va succeir el 29 de desembre del 2023 quan aquest home amb tres més van obligar a una persona a entrar en un vehicle i el van amenaçar de tallar-li els dits. La van segrestar però tot i que se’l van emportar fins a Lausana, la víctima va aconseguir escapar.

L’altre detenció il·legal en la que hauria participat és del 4 de gener d’enguany. Com en l’anterior cas, quatre les persones van obligar un home a pujar per la força a dins d’un cotxe. Van lligar-lo, emmordassar i el van colpejar. Els segrestadors van gravar la víctima segrestada i després, van contactar amb la família, a qui van enviar les imatges. A canvi de tornar-lo a veure lliure, els van demanar un rescat. L’endemà, la víctima que havia estat retinguda a dins d’un cotxe va ser alliberada a França a prop de la frontera. Es desconeix si es va pagar el rescat.