Palafrugell ha aprovat el nou Pla Local de Salut que abasta des de l’actualitat fins a l’any 2028 que té com a objectiu oferir una visió positiva de la salut, que vagi molt més enllà dels serveis sanitaris i de la patologia. Es posa la mirada en tot allò que genera salut, amb els estils de vida, les condicions mediambientals, amb mesures polítiques, econòmiques, socials, educatives, etc. El Pla s’emmarca també dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El document conté accions per a la millora del benestar i la qualitat de vida associada a una millor salut de la ciutadania repartides en 7 eixos de treball: bon govern, entorn urbà, medi ambient, xarxes comunitàries i socials, estils de vida saludable, salut mental i benestar emocional i protecció de la salut.

Per al desplegament de les accions, un cop passat el període d’al·legacions, es preveu la creació (mitjançant una jornada de treball al mes d’abril) de la Taula de Salut Municipal que serà l’òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament i l’assoliment dels objectius que plantejats en aquest full de ruta.

Protecció de la Salut

La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Palafrugell, Margarida Mauri, va presentar el Pla que marcarà el full de ruta a seguir els quatre anys vinents per a la promoció i la protecció de la salut de tota la ciutadania de Palafrugell en el plenari del passat dia 27 de febrer i va destacar que “era una necessitat que el municipi comptés amb una eina d’aquestes característiques“. I al mateix temps també va esmentar que “la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència de malalties o afeccions”.

Aquest Pla Local de Salut de Palafrugell, que es va elaborar durant l’any 2023, neix a partir del treball fet per un grup motor format per persones amb responsabilitats tècniques i polítiques de l’Ajuntament de Palafrugell i amb representants de l’EAP Palafrugell i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Cal destacar també que ha comptat amb l’assessorament, guiatge i suport econòmic de DIPSALUT de la Diputació de Girona.

175 professionals

Per a l'elaboració del Pla han participat més de 175 persones: professionals de la salut, farmacèutics, polítics, representants d’entitats i d’altres agents socials i ciutadania en general que han participat en diverses sessions de treball per a l’elaboració de la diagnosi o per fer propostes d’accions.